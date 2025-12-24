Mit Tochter an seiner Seite: Kim Jong Un präsentiert neues Luxusresort Whirlpools, Grillrestaurants und «gemütliche» Freizeiträume: Mit einer neuen Ferienanlage in Samjiyon will Nordkorea touristisch aufholen. Kim Jong Un stellte das Prestigeprojekt persönlich vor – begleitet von seiner Tochter Ju-ae. 24.12.2025

Whirlpools, Grillrestaurants und «gemütliche» Freizeiträume: Mit einer neuen Ferienanlage in Samjiyon will Nordkorea touristisch aufholen. Kim Jong Un stellte das Prestigeprojekt persönlich vor – begleitet von seiner Tochter Ju-ae.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kim Jong Un hat in Samjiyon ein exklusives Ferienresort eröffnet, das Luxusunterkünfte und umfangreiche Freizeitangebote umfasst.

Beim Termin zeigte sich erneut seine Tochter Ju-ae an seiner Seite, was Spekulationen über ihre künftige Rolle weiter nährt.

Nach Einschätzung von Experten richtet sich das Projekt nicht an die breite Bevölkerung. Mehr anzeigen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat ein neues Luxus-Bergresort in Samjiyon eröffnet. Die Anlage umfasst Hotels, Freizeitbereiche, Grillrestaurants sowie Innen- und Aussenbäder. Staatsmedien zeigten Kim bei der Besichtigung der Zimmer, begleitet von seiner Tochter Ju-ae, die von Beobachtern als mögliche Nachfolgerin gilt – ein weiterer öffentlicher Auftritt, der ihre wachsende Bedeutung unterstreicht.

Kim lobte das Resort als Symbol für Fortschritt und Entwicklung. Experten bezweifeln jedoch, dass sich das Angebot an die Bevölkerung richtet, und sehen ausländische Touristen als Hauptzielgruppe. Der Standort nahe dem symbolträchtigen Berg Paektu verleiht dem Projekt zusätzlich propagandistisches Gewicht.

Mehr zum Thema