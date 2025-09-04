Beim Empfang in China am Dienstag stand Kim Ju Ae (in marineblauer Kleidung) dicht hinter ihrem Vater, dem Machthaber Nordkoreas. Bild: X/Zhao DaShuai

Kim Jong Uns Tochter begleitet ihn auf seiner Reise nach Peking. Damit heizt der nordkoreanische Machthaber Spekulationen um seine Nachfolge an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trat die Auslandsreise nach China in Begleitung seiner Tochter an.

Die junge Frau soll Kim Ju Ae heissen. Ihre Präsenz wird nun als möglicher Hinweis auf eine wachsende politische Rolle gewertet.

Ihre regelmässige Anwesenheit bei öffentlichen und militärischen Anlässen seit 2022 heizt Spekulationen über eine mögliche Nachfolge an. Mehr anzeigen

China hat bei seiner Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs grosses Geschütz aufgefahren. Unter den Augen von Staats- und Regierungschefs sind insgesamt 45 Formationen über den Platz des Himmlischen Friedens in Peking gelaufen und geflogen.

Unter anderem auf der Gästeliste von Parteichef Xi Jinping: alt Bundesrat Ueli Mauer. Auch Kremlchef Wladimir Putin, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un waren vor Ort. Für Letzteren bedeutet der Ausflug nach China seine wichtigste Auslandsreise seit Jahren.

Dabei macht insbesondere seine Begleitung Schlagzeilen: seine Tochter Kim Ju Ae. Wobei der Name der jungen Frau offiziell nicht bestätigt ist. Auch ihr Alter ist unbekannt. Der Hinweis auf ihren Namen lieferte der frühere US-Basketballprofi Dennis Rodman, der im Jahr 2013 nach Pjöngjang reiste. Südkoreanische Geheimdienstvertreter gehen davon aus, dass die Tochter des Machthabers in dem Jahr geboren wurde.

Im Mai 2024 begleitete Kim Ju Ae ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang. Bild: Keystone

Wenig gesicherte Infos

Die unklaren Angaben verdeutlichen: Viel ist über Kim Ju Ae nicht bekannt. Ihr erster öffentlicher Auftritt ausserhalb Nordkoreas wirft aber Fragen über ihre zukünftige Rolle auf. Die Reise nach Peking könnte ein Hinweis auf ihre künftige Bedeutung in der nordkoreanischen Politik sein.

Als Kim Jong Un am Dienstag bei seiner Ankunft in Peking aus seinem gepanzerten Sonderzug ausstieg, strahlte er. Kim Ju Ae folgte ihrem Vater. Während der Militärparade einen Tag später war sie nicht öffentlich zu sehen.

Look who's here in Beijing.



Kim Jong Un's daughter, Kim Ju Ae is here too. pic.twitter.com/IrZiaGTPVo — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 2, 2025

Ist sie die Nachfolgerin ihres Vaters?

Kim Ju Ae wurde erstmals 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt, als sie ihren Vater bei einem Raketentest begleitete. Seitdem war sie bei mehreren militärischen Veranstaltungen zu sehen. In letzter Zeit war sie auch bei der Vorstellung von Wirtschaftsprojekten und bei kulturellen Veranstaltungen zu sehen, darunter die Eröffnung eines Strandresorts im Juni.

Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht. Bild: dpa Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken. Bild: dpa Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht. Bild: dpa Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken. Bild: dpa

Regelmässig werden Spekulationen laut, dass Kim Ju Ae als Nachfolgerin ihres Vaters in Stellung gebracht wird. Experten – insbesondere aus Südkorea – vermuten, dass ihre Präsenz bei solchen Ereignissen die enge Verbindung der Kim-Familie mit dem Militär unterstreichen soll. Die nordkoreanischen Staatsmedien beschreiben sie als «geliebt» und «respektiert».

Die Kim-Dynastie hat Nordkorea seit seiner Gründung 1948 geprägt. Kim Jong Uns Tochter könnte in diese Fussstapfen treten. Allerdings gehen die Meinungen auseinander: Einige Experten glauben, dass ihre öffentliche Präsenz eher ein PR-Schachzug ist, um Kim Jong Un als Familienmensch darzustellen.

