  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wird sie seine Nachfolgerin? Kim nimmt mysteriöse Tochter mit nach China – und heizt Spekulationen an

ai-scrape

4.9.2025 - 04:30

Beim Empfang in China am Dienstag stand Kim Ju Ae (in marineblauer Kleidung) dicht hinter ihrem Vater, dem Machthaber Nordkoreas.
Beim Empfang in China am Dienstag stand Kim Ju Ae (in marineblauer Kleidung) dicht hinter ihrem Vater, dem Machthaber Nordkoreas.
Bild: X/Zhao DaShuai

Kim Jong Uns Tochter begleitet ihn auf seiner Reise nach Peking. Damit heizt der nordkoreanische Machthaber Spekulationen um seine Nachfolge an.

Dominik Müller

04.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trat die Auslandsreise nach China in Begleitung seiner Tochter an.
  • Die junge Frau soll Kim Ju Ae heissen. Ihre Präsenz wird nun als möglicher Hinweis auf eine wachsende politische Rolle gewertet.
  • Ihre regelmässige Anwesenheit bei öffentlichen und militärischen Anlässen seit 2022 heizt Spekulationen über eine mögliche Nachfolge an.
Mehr anzeigen

China hat bei seiner Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs grosses Geschütz aufgefahren. Unter den Augen von Staats- und Regierungschefs sind insgesamt 45 Formationen über den Platz des Himmlischen Friedens in Peking gelaufen und geflogen.

Unter anderem auf der Gästeliste von Parteichef Xi Jinping: alt Bundesrat Ueli Mauer. Auch Kremlchef Wladimir Putin, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un waren vor Ort. Für Letzteren bedeutet der Ausflug nach China seine wichtigste Auslandsreise seit Jahren.

Dabei macht insbesondere seine Begleitung Schlagzeilen: seine Tochter Kim Ju Ae. Wobei der Name der jungen Frau offiziell nicht bestätigt ist. Auch ihr Alter ist unbekannt. Der Hinweis auf ihren Namen lieferte der frühere US-Basketballprofi Dennis Rodman, der im Jahr 2013 nach Pjöngjang reiste. Südkoreanische Geheimdienstvertreter gehen davon aus, dass die Tochter des Machthabers in dem Jahr geboren wurde.

Im Mai 2024 begleitete Kim Ju Ae ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang.
Im Mai 2024 begleitete Kim Ju Ae ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang.
Bild: Keystone

Wenig gesicherte Infos

Die unklaren Angaben verdeutlichen: Viel ist über Kim Ju Ae nicht bekannt. Ihr erster öffentlicher Auftritt ausserhalb Nordkoreas wirft aber Fragen über ihre zukünftige Rolle auf. Die Reise nach Peking könnte ein Hinweis auf ihre künftige Bedeutung in der nordkoreanischen Politik sein.

Als Kim Jong Un am Dienstag bei seiner Ankunft in Peking aus seinem gepanzerten Sonderzug ausstieg, strahlte er. Kim Ju Ae folgte ihrem Vater. Während der Militärparade einen Tag später war sie nicht öffentlich zu sehen.

Ist sie die Nachfolgerin ihres Vaters?

Kim Ju Ae wurde erstmals 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt, als sie ihren Vater bei einem Raketentest begleitete. Seitdem war sie bei mehreren militärischen Veranstaltungen zu sehen. In letzter Zeit war sie auch bei der Vorstellung von Wirtschaftsprojekten und bei kulturellen Veranstaltungen zu sehen, darunter die Eröffnung eines Strandresorts im Juni.

Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery
Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery. Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht.

Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht.

Bild: dpa

Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery. Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken.

Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken.

Bild: dpa

Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery
Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery. Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht.

Machthaber Kim Jong Un hat im Juni 2025 eine neue Touristenanlage an der nordkoreanischen Ostküste eingeweiht.

Bild: dpa

Kim Jong Un weiht Tourismusresort ein - Gallery. Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken.

Die Anlage soll vor allem Touristen aus Russland anlocken.

Bild: dpa

Regelmässig werden Spekulationen laut, dass Kim Ju Ae als Nachfolgerin ihres Vaters in Stellung gebracht wird. Experten – insbesondere aus Südkorea – vermuten, dass ihre Präsenz bei solchen Ereignissen die enge Verbindung der Kim-Familie mit dem Militär unterstreichen soll. Die nordkoreanischen Staatsmedien beschreiben sie als «geliebt» und «respektiert».

Die Kim-Dynastie hat Nordkorea seit seiner Gründung 1948 geprägt. Kim Jong Uns Tochter könnte in diese Fussstapfen treten. Allerdings gehen die Meinungen auseinander: Einige Experten glauben, dass ihre öffentliche Präsenz eher ein PR-Schachzug ist, um Kim Jong Un als Familienmensch darzustellen.

Video aus dem Ressort

Kim sagt Putin volle Unterstützung zu: «Brüderliche Pflicht»

Kim sagt Putin volle Unterstützung zu: «Brüderliche Pflicht»

Bei einem bilateralen Treffen am Mittwoch in Peking dankte Putin Kim für die Entsendung nordkoreanischer Truppen zur Unterstützung der russischen Streitkräfte im Angriffskrieg gegen die Ukraine.

03.09.2025

Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Medien: Republikaner stimmen für neuen Ausschuss zum Sturm auf Kapitol +++ Trump-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

USA unter Donald TrumpMedien: Republikaner stimmen für neuen Ausschuss zum Sturm auf Kapitol +++ Trump-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

Ukraine-Ticker. Selenskyj: Putin wird territoriale Zugeständnisse für weitere Eroberungen nutzen +++ Putin droht Kiew mit Fortsetzung des Kriegs

Ukraine-TickerSelenskyj: Putin wird territoriale Zugeständnisse für weitere Eroberungen nutzen +++ Putin droht Kiew mit Fortsetzung des Kriegs

Nahost-Ticker. Hamas zeigt sich zu Abkommen bereit – Israel: «Leere Worte» +++ Israel: Haben Bodenoperation in Gaza begonnen

Nahost-TickerHamas zeigt sich zu Abkommen bereit – Israel: «Leere Worte» +++ Israel: Haben Bodenoperation in Gaza begonnen

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Offenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin
«Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn
Standseilbahn kracht «mit voller Wucht» in Hauswand – mindestens 15 Tote
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen