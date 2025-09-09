Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Das ist allerdings keine Übertreibung, wie ein Telegram-Video von den chinesischen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestags des Sieges über Japan zeigt: Darin ist ein nordkoreanisches Delegationsmitglied zu sehen, das nach einem Treffen von Kim Jong-un alle Möbel abwischt, die der «Oberste Führer» berührt hat.
Eine Frau nimmt derweil das Glas mit, aus dem der asiatische Diktator getrunken hat: Offensichtlich will er keine DNA-Spuren hinterlassen. Mit Sorgfalt würden die Nordkoreaner versuchen, dass nicht auch nur ein Haar von Kim Jong-un zurückbliebt. Sogar seine Exkremente sind heilig, schreibt die «New York Post» weiter.
Das ist kein Scherz: «Nikkei Asia» führt aus, dass Kim Jong-un nur die Toilette seines Zuges benutzt, mit dem er nach China gereist ist. Dass die Zugtoilette erst zurück in der Heimat geleert wird, versteht sich von selbst: Niemand soll Genaueres über seinen Gesundheitszustand erfahren.
Mobile Toilette im Flieger – und auch im Konvoi
Tatsächlich ist das Gehabe auch nicht neu. Im Juni 2018 etwa fliegt Nordkoreas Diktator zu einem Gipfeltreffen mit Donald Trump nach Singapur. An Bord einer Iljuschin Il-76 wird dabei angeblich auch eine portable Toilette in den Stadtstaat gebracht.
«Der Führer von Nordkorea hat eine persönliche Toilette, die ihm folgt, wenn er reist», zitiert «CBS News» einen Überläufer. Weiter heisst es, dass es sogar ein entsprechend spezielles Fahrzeug gibt: «Es gibt mehrere Fahrzeuge im Konvoi, sodass die Leute nicht erkennen können, in welchem er sitzt, und es gibt ein separates Auto, das als seine Toilette dient.»
Der britische «Daily Mirror» schreibt 2022, dass Kim Jong-uns Bodyguards seine Toiletten bewachen, «um seine Fäkalien zu beschützen». Der Machthaber wolle nicht, dass sein Kot in falsche Hände fällt. Wenn jemand anderes Kims persönliche Toilette benutzt, droht dieser Person die Todesstrafe, so das Boulevardblatt.
Medien: Kim Jong Un reist zu Treffen mit Xi nach China- Putin bereits angekommen
STORY: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist einem Medienbericht zufolge zu einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach China gereist. Kim überquerte am frühen Dienstagmorgen mit seinem Sonderzug die Grenze, wie staatliche nordkoreanische Medien mitteilten. Anlass der Reise ist die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Auch Putin traf am Dienstag in Peking ein. Am Mittwoch wollen die drei Staats- und Regierungschefs an einer Militärparade in der chinesischen Hauptstadt teilnehmen. Das Treffen hat eine hohe politische Symbolkraft. Nordkorea hatte erst am Montag seine Unterstützung für die Forderung Xis nach einer neuen globalen Sicherheitsordnung bekundet. Xi wirbt für eine Vision, die den «Globalen Süden» in den Vordergrund stellt und als direkte Herausforderung für die USA gilt.