Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Video eines Russen zeigt, wie Kim Jong-uns Delegation am 3. September in Peking nach einem Treffen mit Wladimir Putin die DNA-Spuren ihres Bosses verwischt.

Angeblich hat Nordkoreas Diktator bei seinem Besuch in China auch nur sein persönliches Klo an Bord seines eigenen Zuges benutzt.

Das deckt sich mit älteren Geschichten, nach denen auch sein Kot ein Staatsgeheimnis ist. Mehr anzeigen

«Kim Jong-un ist mit privater Toilette nach China gereist, um [seine] DNA zu schützen – während das Personal nach dem Treffen mit Putin sorgfältig putzt», titelt das Revolverblatt «New York Post».

Das ist allerdings keine Übertreibung, wie ein Telegram-Video von den chinesischen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestags des Sieges über Japan zeigt: Darin ist ein nordkoreanisches Delegationsmitglied zu sehen, das nach einem Treffen von Kim Jong-un alle Möbel abwischt, die der «Oberste Führer» berührt hat.

Kim Jong-un trifft am 3. September in Peking auch Wladimir Putin: Das Bild stamm aus einem nordkoreanischem TV-Bericht. KEYSTONE

Eine Frau nimmt derweil das Glas mit, aus dem der asiatische Diktator getrunken hat: Offensichtlich will er keine DNA-Spuren hinterlassen. Mit Sorgfalt würden die Nordkoreaner versuchen, dass nicht auch nur ein Haar von Kim Jong-un zurückbliebt. Sogar seine Exkremente sind heilig, schreibt die «New York Post» weiter.

Das ist kein Scherz: «Nikkei Asia» führt aus, dass Kim Jong-un nur die Toilette seines Zuges benutzt, mit dem er nach China gereist ist. Dass die Zugtoilette erst zurück in der Heimat geleert wird, versteht sich von selbst: Niemand soll Genaueres über seinen Gesundheitszustand erfahren.

Mobile Toilette im Flieger – und auch im Konvoi

Tatsächlich ist das Gehabe auch nicht neu. Im Juni 2018 etwa fliegt Nordkoreas Diktator zu einem Gipfeltreffen mit Donald Trump nach Singapur. An Bord einer Iljuschin Il-76 wird dabei angeblich auch eine portable Toilette in den Stadtstaat gebracht.

«Der Führer von Nordkorea hat eine persönliche Toilette, die ihm folgt, wenn er reist», zitiert «CBS News» einen Überläufer. Weiter heisst es, dass es sogar ein entsprechend spezielles Fahrzeug gibt: «Es gibt mehrere Fahrzeuge im Konvoi, sodass die Leute nicht erkennen können, in welchem er sitzt, und es gibt ein separates Auto, das als seine Toilette dient.»

Kim Jong-uns Limousine: Ist es die, die als Klo fungiert? Archivbild: KEYSTONE

Der britische «Daily Mirror» schreibt 2022, dass Kim Jong-uns Bodyguards seine Toiletten bewachen, «um seine Fäkalien zu beschützen». Der Machthaber wolle nicht, dass sein Kot in falsche Hände fällt. Wenn jemand anderes Kims persönliche Toilette benutzt, droht dieser Person die Todesstrafe, so das Boulevardblatt.