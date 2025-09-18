Nach der Ankündigung der Absetzung von Stephen Colberts Late-Night-Show ist nun «Jimmy Kimmel Live» dran. Ob nur vorübergehend oder für immer ist offen. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

In den USA tobt nach dem Attentat auf Trumps Vertrauten Kirk eine Debatte über öffentliche Äusserungen und Meinungsfreiheit. Nun wird der Furor einem der bekanntesten Late-Night-Talker zum Verhängnis.

DPA, dpa/Helene Laube dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderator Stephen Colbert musste bereits im Juli seinen Hut nehmen.

Nun hat der US-Sender ABC die Show von Jimmy Kimmel «auf unbestimmte Zeit» aus dem Programm genommen.

Seine bissigen Monologe waren US-Präsident Trump schon lange ein Dorn im Auge. Mehr anzeigen

Der US-Sender ABC setzt die Talkshow des prominenten Fernsehmoderators Jimmy Kimmel nach dessen Äusserungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk «auf unbestimmte Zeit» ab.

Die Sendung werde «in absehbarer Zukunft» nicht mehr ausgestrahlt, teilte ABC weiter mit. Begründet wurde der Schritt mit Kimmels Äusserungen über den getöteten Vertrauten von Präsident Donald Trump. An welchen Worten genau die Entscheidungsträger Anstoss nahmen, blieb offen.

ABC announced that it was pulling Jimmy Kimmel’s late night show “indefinitely” after his comments about Charlie Kirk’s death. https://t.co/jqIGyGa2E8 — The New York Times (@nytimes) September 17, 2025

Kimmel hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmassliche Attentäter Tyler Robinson möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten gewesen sei. Das Kürzel steht für «Make America Great Again».

«Beleidigend und unsensibel»

«Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel», liess die Produktionsfirma der täglich von Millionen Menschen geschauten Show mitteilen.

Ob Kimmels Show überhaupt wieder aufgenommen wird, ist angesichts der aufgeheizten Stimmung in den USA fraglich.

In den Vereinigten Staaten tobt ein erbitterter Streit darüber, wie sich über den Tod Kirks geäussert werden darf, dessen teilweise extrem konservativen Ansichten heftig umstritten waren.

Trump und seine Regierung haben angekündigt, gegen Kommentatoren vorzugehen, die sich ihrer Meinung nach nicht angemessen zu dem im Bundesstaat Utah erschossenen 31-Jährigen äussern. Kritiker halten es für höchst bedenklich, dass dabei Presse- und Meinungsfreiheit auf der Strecke bleiben.

Pressevertreter und Passanten versammeln sich am Mittwoch vor dem «Jimmy Kimmel Live»-Studio auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles, wo die Late-Night-Show gefilmt wurde. Bild: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello

Die amerikanischen Late-Night-Shows stehen seit der Absetzung des ebenfalls prominenten Talkmasters Stephen Colberts beim Sender CBS besonders unter Druck. Trump machte immer wieder klar, dass ihm neben Colbert vor allem Jimmy Kimmel ein Dorn im Auge sei.

Die US-Talkmaster machen sich in pointierter und teils derber Art und Weise über den US-Präsidenten und dessen autoritären Tendenzen lustig und bilden damit in den Augen vieler Beobachter ein wichtiges Gegengewicht zur politisch einseitigen Kommunikation des Weissen Hauses.

Mehr Videos aus dem Ressort