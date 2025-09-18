  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kritiker von Trumps Maga-Bewegung US-Sender setzt Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ab – wegen dieser Aussagen

dpa/Helene Laube

18.9.2025 - 04:59

Nach der Ankündigung der Absetzung von Stephen Colberts Late-Night-Show ist nun «Jimmy Kimmel Live» dran. Ob nur vorübergehend oder für immer ist offen. (Archivbild)
Nach der Ankündigung der Absetzung von Stephen Colberts Late-Night-Show ist nun «Jimmy Kimmel Live» dran. Ob nur vorübergehend oder für immer ist offen. (Archivbild)
Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

In den USA tobt nach dem Attentat auf Trumps Vertrauten Kirk eine Debatte über öffentliche Äusserungen und Meinungsfreiheit. Nun wird der Furor einem der bekanntesten Late-Night-Talker zum Verhängnis.

DPA, dpa/Helene Laube

18.09.2025, 04:59

18.09.2025, 07:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moderator Stephen Colbert musste bereits im Juli seinen Hut nehmen.
  • Nun hat der US-Sender ABC die Show von Jimmy Kimmel «auf unbestimmte Zeit» aus dem Programm genommen.
  • Seine bissigen Monologe waren US-Präsident Trump schon lange ein Dorn im Auge.
Mehr anzeigen

Der US-Sender ABC setzt die Talkshow des prominenten Fernsehmoderators Jimmy Kimmel nach dessen Äusserungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk «auf unbestimmte Zeit» ab.

Die Sendung werde «in absehbarer Zukunft» nicht mehr ausgestrahlt, teilte ABC weiter mit. Begründet wurde der Schritt mit Kimmels Äusserungen über den getöteten Vertrauten von Präsident Donald Trump. An welchen Worten genau die Entscheidungsträger Anstoss nahmen, blieb offen.

Kimmel hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmassliche Attentäter Tyler Robinson möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten gewesen sei. Das Kürzel steht für «Make America Great Again».

«Beleidigend und unsensibel»

«Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel», liess die Produktionsfirma der täglich von Millionen Menschen geschauten Show mitteilen.

Ob Kimmels Show überhaupt wieder aufgenommen wird, ist angesichts der aufgeheizten Stimmung in den USA fraglich. 

Nach abfälliger Bemerkung. Colbert schiesst gegen Trump: «Wie können Sie es wagen? Sie können mich mal»

Nach abfälliger BemerkungColbert schiesst gegen Trump: «Wie können Sie es wagen? Sie können mich mal»

In den Vereinigten Staaten tobt ein erbitterter Streit darüber, wie sich über den Tod Kirks geäussert werden darf, dessen teilweise extrem konservativen Ansichten heftig umstritten waren.

Trump und seine Regierung haben angekündigt, gegen Kommentatoren vorzugehen, die sich ihrer Meinung nach nicht angemessen zu dem im Bundesstaat Utah erschossenen 31-Jährigen äussern. Kritiker halten es für höchst bedenklich, dass dabei Presse- und Meinungsfreiheit auf der Strecke bleiben.

Pressevertreter und Passanten versammeln sich am Mittwoch vor dem «Jimmy Kimmel Live»-Studio auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles, wo die Late-Night-Show gefilmt wurde.
Pressevertreter und Passanten versammeln sich am Mittwoch vor dem «Jimmy Kimmel Live»-Studio auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles, wo die Late-Night-Show gefilmt wurde.
Bild: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello

Die amerikanischen Late-Night-Shows stehen seit der Absetzung des ebenfalls prominenten Talkmasters Stephen Colberts beim Sender CBS besonders unter Druck. Trump machte immer wieder klar, dass ihm neben Colbert vor allem Jimmy Kimmel ein Dorn im Auge sei.

Die US-Talkmaster machen sich in pointierter und teils derber Art und Weise über den US-Präsidenten und dessen autoritären Tendenzen lustig und bilden damit in den Augen vieler Beobachter ein wichtiges Gegengewicht zur politisch einseitigen Kommunikation des Weissen Hauses.

Mehr Videos aus dem Ressort

Hier schiesst Colbert gegen Trump

Hier schiesst Colbert gegen Trump

In der vergangenen Woche verkündete der US-Sender CBS die Absetzung der Late-Night-Show von Satiriker Stephen Colbert. US-Präsident Trump feierte – Colberts Antwort liess nicht lange auf sich warten.

22.07.2025

Meistgelesen

Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an +++ Obama warnt nach Kirk-Mord: USA an «Scheidepunkt
Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Bis zu 60 Prozent ungültige Unterschriften – SVP-nahe Firma im Fokus
Expertin: Ungleiche Kooperation zwischen Moskau und Pjöngjang +++ Selenskyj: Russen mangelt es an Kraft für Grossoffensive

Mehr zum Thema

77. Emmy Awards. Stars lästern über Donald Trump – und die Halle tobt wegen Colbert

77. Emmy AwardsStars lästern über Donald Trump – und die Halle tobt wegen Colbert

USA unter Donald Trump. Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an +++ Obama warnt nach Kirk-Mord: USA an «Scheidepunkt

USA unter Donald TrumpTrump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an +++ Obama warnt nach Kirk-Mord: USA an «Scheidepunkt

«Gefahr für die Demokratie». Trump will US-Sendern Lizenz entziehen – weil sie «schlechte Geschichten» über ihn verbreiten

«Gefahr für die Demokratie»Trump will US-Sendern Lizenz entziehen – weil sie «schlechte Geschichten» über ihn verbreiten