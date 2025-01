12 Meter in die Tiefe: Kind stürzt von Sessellift und überlebt Dieses Kind hat Glück im Unglück. Als es länger am Rande des Sessellifts baumelt und die anderen Skifahrer auf dem Lift ihm nicht helfen, stürzt es 12 Meter in die Tiefe. Es kommt mit leichten Verletzungen davon. 10.01.2025

Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 8. Januar 2025 stürzte ein Kind von einem Sessellift im chinesischen Skigebiet Yunding Ski Park vom Lift.

Der Sturz wurde von einem anderen Lift aus gefilmt.

Das Kind wurde nach dem Vorfall hospitalisiert und erlitt leichte Verletzungen.

Wieso es zum Unfall kam, ist noch unklar. Mehr anzeigen

Ein Kind baumelt am Rande des Sessellifts und versucht sich festzuklammern. Mit ihm auf dem Lift sind noch andere Skifahrer, doch es schaut so aus, als ob sie ihm nicht helfen würden. Plötzlich stürzt das Kind 12 Meter in die Tiefe. Den gesamten Vorfall, der sich am 8. Januar 2025 im chinesischen Skigebiet Yunding Ski Park ereignete, filmt jemand, der auf dem hinteren Lift ist.

Das Kind überlebt und kommt mit nicht gravierenden Verletzungen davon. Es ist noch unklar, wieso es zu diesem Unfall kam und wieso die anderen Menschen ihm nicht halfen.

