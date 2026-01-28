Ein Kleinkind hat am Flughafen Victoria in Kanada unfreiwillig einen Flug nach Toronto verhindert: Weil es sich nicht anschnallen lassen wollte, musste die Maschine ans Gate zurückrollen.

Weil sich ein Kleinkind nicht anschnallen lassen wollte, wurde ein Flug von Victoria nach Toronto gestrichen.

Darum geht’s Ein Kleinkind weigerte sich an Bord eines Porter-Airlines-Flugs von Victoria nach Toronto, sich anzuschnallen.

Die Maschine musste deshalb ans Gate zurückkehren, damit das Kind und ein Elternteil aussteigen konnten.

Durch die Verzögerung schloss die Piste für die Nacht, der Flug wurde annulliert und die Passagiere umgebucht. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Kleinkind hat vergangene Woche am Flughafen Victoria im Westen Kanadas unfreiwillig die Annullierung eines Flugs ausgelöst, wie mehrere Medien berichteten.

Weil es sich nicht anschnallen lassen wollte, musste die Maschine von Porter Airlines noch einmal ans Gate zurückrollen. Am Ende war es für den Flug nach Toronto zu spät.

Nach Angaben der Airline bemühten sich das Elternteil und die Kabinencrew mehrfach, das Kind zum Sitzen und Anschnallen zu bewegen, jedoch ohne Erfolg. Aus Sicherheitsgründen entschied die Besatzung deshalb, das Elternteil und das Kind aussteigen zu lassen.

Passagiere mussten umgebucht werden

Der zusätzliche Halt kostete zu viel Zeit: Als beide ihr Gepäck genommen hatten und von Bord waren, war die Start- und Landebahn am Victoria International Airport bereits für die Nacht geschlossen. Der für Donnerstagabend geplante Abflug konnte nicht mehr stattfinden.

Die übrigen Reisenden mussten die Maschine ebenfalls verlassen. Porter Airlines entschuldigte sich und buchte die Passagiere auf Verbindungen am folgenden Tag um.