«Sarah's Trust» Kinder-Stiftung von Ex-Royal Sarah Ferguson muss nach Epstein-Enthüllungen schliessen

dpa

3.2.2026 - 20:16

Sarah Ferguson auf einem Foto aus den Epstein-Akten.
Sarah Ferguson auf einem Foto aus den Epstein-Akten.
US-Justizministerium

Die Stiftung von Sarah Ferguson stellt ihren Betrieb ein. Die Entscheidung kommt nur wenige Tage, nachdem der Name der Ex-Frau des ehemaligen Prinzen Andrew wieder in den Epstein-Akten auftaucht.

,

DPA, Philipp Dahm

03.02.2026, 20:16

03.02.2026, 20:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sarah Fergusons Kinder-Stiftung «Sarah's Trust» muss «auf absehbare Zeit» schliessen.
  • Sarah Ferguson und Ex-Prinz Andrew tauchen prominent in den Akten zum verstorbenen Pädopholen Jeffrey Epstein auf.
  • Das sind die neuesten Enthüllungen über «Fergie».
Mehr anzeigen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten hat die Stiftung der Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, die Einstellung ihrer Tätigkeiten angekündigt. «Sarah's Trust» werde «auf absehbare Zeit» schliessen, sagte ein Sprecher britischen Medien. Die Entscheidung sei «seit einigen Monaten» diskutiert worden.

Die hierzulande auch als «Fergie» bekannte Ferguson taucht wie ihr früherer Ehemann prominent in den Akten über den 2019 in Haft gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf, berichtet die BBC.

Epstein files: photos appearing to show Andrew Mountbatten-Windsor kneeling on all fours over a female lying on the ground have been included in the latest batch of Epstein files released by the US Department of Justice.

[image or embed]

— Victoria Derbyshire (@vicderbyshire.bsky.social) 31. Januar 2026 um 17:34

Andrew hatte deshalb alle seine Ehren und Titel abgeben müssen und heisst nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Auch Ferguson verlor ihren Titel als Herzogin von York. Die Nennung in den Epstein-Akten allein ist kein Beweis für ein Fehlverhalten.

Der Bruder, den sie nie hatte

Die Verbindung von Ferguson zu Epstein ist bekannt. Sie hatte 2011 in einem Interview mit der Zeitung «Evening Standard» zugegeben, von Epstein 15'000 Pfund (derzeit knapp 16'000 Franken) angenommen zu haben und öffentlich bedauert, Kontakt zu Epstein gehabt zu haben.

‘You’re a legend’: Key revelations about Sarah Ferguson from Epstein files

[image or embed]

— The Independent (@the-independent.com) 2. Februar 2026 um 13:52

«Fergie» soll sich einem Bericht der «Sun» zufolge aber dafür bei Epstein später per E-Mail «zutiefst» entschuldigt haben. Auch die Epstein-Akten legen nahe, dass die freundschaftliche Beziehung anhielt.

Die BBC berichtete, Ferguson habe Epstein als den Bruder beschrieben, den sie immer haben wollte. Und der «Telegraph» ergänzt, Fergie habe Epstein fünf Tage nach dessen ertser Haftentlassung besucht – zusammen mit ihren Töchtern Beatrice und Eugenie.

Organisationen stellen Zusammenarbeit ein

Der US-Amerikaner hatte bis Mitte 2009 eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Anstiftung zur Prostitution abgesessen. Heute ist bekannt, dass Epstein über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem Dutzende Mädchen und Frauen zum Opfer fielen.

Warum kommen die davon?. Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Warum kommen die davon?Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Zuvor hatten bereits andere Wohltätigkeitsorganisationen ihre Zusammenarbeit mit Ferguson eingestellt. In E-Mails, die Ferguson zugeordnet werden, wird Epstein unter anderem um finanziellen Rat gefragt. In einer weiteren E-Mail scheint Epstein zur Geburt eines Jungen gratuliert zu werden.

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

In der Sulawesi-See tauchen Forschende bis auf 1000 Meter ab – auf der Suche nach unbekannten Arten. Im Fokus: Mikroorganismen, die Plastik abbauen könnten, und chemische Verbindungen für neue Medikamente.

29.01.2026

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen.

25.01.2026

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Vorschlag an Trump: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlägt dem US-Präsidenten ein Treffen der G7-Staaten mit Russland und Dänemark am Donnerstag in Paris vor. Das geht aus privaten Textnachrichten zwischen Macron und Trump hervor, die der US-Präsident auf der Plattform Truth Social teilt. Der Élysée-Palast bestätigt deren Echtheit.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

