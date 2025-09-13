«Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade ausgelöst haben»

Witwe von Charlie Kirk wendet sich an Täter. Youtube

In einem emotionalen Video-Statement hat sich Erika Kirk nach dem Tod ihres Mannes erstmals geäussert. Sie kündigte an, die von Charlie Kirk gegründete Bewegung Turning Point USA weiterzuführen – und sogar noch zu vergrössern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ultrakonservative Aktivist Charlie Kirk wurde bei einem Auftritt an der Utah Valley Universität erschossen, ein 22-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

In ihrer ersten Stellungnahme versprach seine Witwe Erika Kirk, das Vermächtnis ihres Mannes und die Bewegung Turning Point USA weiterzuführen und auszubauen.

Sie kündigte an, geplante Tourneen, Konferenzen und Podcasts fortzusetzen und dankte Donald Trump sowie Vizepräsident JD Vance für ihre Unterstützung. Mehr anzeigen

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt. «Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade in diesem ganzen Land ausgelöst haben», sagte sie in einem vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlten hochemotionalen Statement. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern «grösser sein als je zuvor».

Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte der 31-Jährige als Gastredner gesprochen. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger gefasst – ein Geständnis oder Motiv des Mannes liegt bislang nicht vor.

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung «Make America Great Again» (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und glühender Unterstützer des Republikaners. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.

Erika Kirk will Bewegung ihres Mannes fortführen

Seine Witwe sagte: «Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde.» In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu: «Ich verspreche dir, dass ich Turning Point USA zur grössten Organisation machen werde, die dieses Land je gesehen hat.»

Charlie Kirk richtete sich mit seinen Botschaften an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten – unter dem Motto «American Comeback».

Erika Kirk sagte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt. «In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben», sagte sie. Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.

Dank an Trump und Vance

Sie wandte sich auch an US-Präsident Donald Trump und sagte mit tränenerstickter Stimme: «Mein Mann hat Sie geliebt und er wusste, dass Sie ihn auch geliebt haben. Das hat er wirklich. Ihre Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt, genauso wie er Sie.»

Sie dankte auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha. «Ihr habt meinen Mann so sehr geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr seid beide grossartig», sagte sie.