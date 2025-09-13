  1. Privatkunden
Kirk-Witwe an Täter «Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade ausgelöst haben»

SDA

13.9.2025 - 08:14

Witwe von Charlie Kirk wendet sich an Täter. 
Witwe von Charlie Kirk wendet sich an Täter. 
Youtube

In einem emotionalen Video-Statement hat sich Erika Kirk nach dem Tod ihres Mannes erstmals geäussert. Sie kündigte an, die von Charlie Kirk gegründete Bewegung Turning Point USA weiterzuführen – und sogar noch zu vergrössern.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

13.09.2025, 08:14

13.09.2025, 08:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ultrakonservative Aktivist Charlie Kirk wurde bei einem Auftritt an der Utah Valley Universität erschossen, ein 22-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen.
  • In ihrer ersten Stellungnahme versprach seine Witwe Erika Kirk, das Vermächtnis ihres Mannes und die Bewegung Turning Point USA weiterzuführen und auszubauen.
  • Sie kündigte an, geplante Tourneen, Konferenzen und Podcasts fortzusetzen und dankte Donald Trump sowie Vizepräsident JD Vance für ihre Unterstützung.
Mehr anzeigen

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt. «Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade in diesem ganzen Land ausgelöst haben», sagte sie in einem vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlten hochemotionalen Statement. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern «grösser sein als je zuvor».

Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte der 31-Jährige als Gastredner gesprochen. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger gefasst – ein Geständnis oder Motiv des Mannes liegt bislang nicht vor.

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung «Make America Great Again» (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und glühender Unterstützer des Republikaners. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.

Erika Kirk will Bewegung ihres Mannes fortführen

Seine Witwe sagte: «Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde.» In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu: «Ich verspreche dir, dass ich Turning Point USA zur grössten Organisation machen werde, die dieses Land je gesehen hat.»

Charlie Kirk richtete sich mit seinen Botschaften an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten – unter dem Motto «American Comeback».

Erika Kirk sagte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt. «In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben», sagte sie. Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.

Dank an Trump und Vance

Sie wandte sich auch an US-Präsident Donald Trump und sagte mit tränenerstickter Stimme: «Mein Mann hat Sie geliebt und er wusste, dass Sie ihn auch geliebt haben. Das hat er wirklich. Ihre Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt, genauso wie er Sie.»

Sie dankte auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha. «Ihr habt meinen Mann so sehr geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr seid beide grossartig», sagte sie.

Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Eskalation an Nato-Ostflanke: Polen und seine Verbündeten suchen nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet nach einer Antwort. Erstmals seit Moskaus Angriff auf die Ukraine geraten in der Nacht auf Mittwoch mehrere russische Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato. Erstmals werden die Drohnen abgeschossen. Russland räumt die Verletzung des Luftraums zwar nicht direkt ein, erklärt aber, es sei kein Angriff auf Polen gewesen.

11.09.2025

11.09.2025

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.

08.09.2025

08.09.2025

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

01.09.2025

01.09.2025

Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

