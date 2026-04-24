Venezuelas ehemaliger Präsident Nicolás Maduro wird am 5. Januar 2026 aus einem Helikopter geführt, um zum Bundesgericht in Manhattan gebracht zu werden. Bild: Keystone/WABC via AP

Auf Plattformen wie Polymarket kann man darauf wetten, ob ein Ereignis eintritt. Eine lukrative Wette auf den Machtverlust von Nicolás Maduro weckte Insider-Verdacht. Jetzt greift die Regierung durch.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein an dem Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligter US-Soldat soll vertrauliche Informationen für eine lukrative Online-Wette genutzt haben.

Der Soldat wurde angeklagt, weil er seinen Zugang zu Geheimwissen genutzt haben soll, um auf der Prognoseplattform Polymarket mehr als 400'000 US-Dollar zu verdienen, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York am Donnerstag mitteilte.

Die verdächtig erfolgreiche Wette hatte gleich im Januar Aufsehen erregt.

Dem Soldaten droht in der Spitze eine jahrzehntelange Haft. Mehr anzeigen

Ein an dem Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligter US-Soldat soll vertrauliche Informationen für eine lukrative Online-Wette genutzt haben. Der Soldat wurde angeklagt, weil er seinen Zugang zu Geheimwissen genutzt haben soll, um auf der Prognoseplattform Polymarket mehr als 400'000 US-Dollar zu verdienen, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York am Donnerstag mitteilte.

Der Soldat nutzte demnach seine Informationen auf der Plattform Polymarket, auf der man nach dem Prinzip von Börsenkontrakten Wetten auf das Eintreten bestimmter Ereignisse abschliessen kann. Der Soldat setzte der Klageschrift zufolge gut 33'000 Dollar unter anderem darauf, dass Maduro Ende Januar nicht mehr im Amt sein werde und zugleich US-Truppen in Venezuela eingesetzt würden. Das habe ihm knapp 410'000 Dollar eingebracht.

Rätselraten seit Januar

Die verdächtig erfolgreiche Wette hatte gleich im Januar Aufsehen erregt. Mit der Anklage könnte das Rätsel gelöst sein, welcher Insider dahintersteckte. Dem Soldaten wird unter anderem vorgeworfen, Regeln gegen den Einsatz nicht öffentlicher Regierungsinformationen für Geschäfte verletzt zu haben. Ihm droht in der Spitze eine jahrzehntelange Haft.

Der Klageschrift zufolge schleuste der Soldat seinen Gewinn über ein Kryptowährungs-Konto im Ausland – und beantragte bei Polymarket auch die Schliessung seines Accounts, um seine Identität zu verschleiern.

Umstrittene Plattformen

Die Vorhersage-Plattformen Polymarket und Kalshi sind in den USA gerade umstritten. Einige Bundesstaaten versuchen, solche Angebote wie Wett-Dienste zu regulieren. Die Handelsaufsicht CFTC beharrt dagegen darauf, dass es sich dabei eher um Börsen handelt, und sieht sich in der Zuständigkeit. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) zog auch gegen den Soldaten vor Gericht.

Maduro war Anfang Januar von US-Truppen in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen worden. Dort ist er unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt.