Die grösste Hürde bei der Zubereitung des Pastagerichts Cacio e Pepe ist das Verklumpen des Käses. Ein Forschungsteam hat nun eine Methode entwickelt, um das zu verhindern. Simone Frau/American Institute of Physics/dpa

Ein einfaches Spaghettigericht stellt viele Hobbyköche vor Herausforderungen. Wissenschaftler haben nun einen entscheidenden Kniff entdeckt. Doch Traditionalisten sind skeptisch.

Die Zubereitung von Pasta Cacio e Pepe – einem scheinbar simplen Gericht — bereitet vielen Hobbyköchen rote Köpfe. Wissenschaftlerinnen haben nun einen entscheidenden Trick entdeckt, der die Zubereitung erleichtert. Doch diese wissenschaftliche Herangehensweise kommt bei vielen gar nicht gut an, wie die «Tagesschau» berichtet.

Der Ursprung des Gerichts liegt weit zurück. Der Legende nach waren Pasta, Pecorino und Pfeffer bereits in der Antike Grundnahrungsmittel der Schafhirten in der Region um Rom. Im Frühling, wenn der Schnee in den Abruzzen schmolz, zogen die Hirten auf traditionellen Wegen von Apulien zu den kühleren Sommerweiden in Mittelitalien. Pasta lieferte ihnen die nötigen Kohlenhydrate, Pecorino sorgte für Proteine und Pfeffer spendete Wärme.

Doch obwohl dieses Gericht nur aus drei simplen Zutaten besteht, ist die Zubereitung von Cacio e Pepe eine Kunst für sich. Bei ungeübter Handhabung verklumpt der Käse zu gummiartigen Brocken oder setzt sich als zäher Belag am Pfannenboden ab. Die Pasta wird entweder zu trocken oder die Sauce verwässert.

«Wir sind so oft gescheitert, es war fast unglaublich»

Diesem Problem hat sich ein Forscher-Team der deutschen Max-Planck-Gesellschaft angenommen. Laut Tagesschau handelt es sich um Physiker aus Italien. Ursprünglich aus Gründen der Geselligkeit hätten sie zusammen traditionelle italienische Gerichte zubereitet. An Pasta Cacio e Pepe seien sie kläglich gescheitert.

Daniel Busiello, einer der kochenden Physiker sagte zur Tagesschau: «Wir sind so oft gescheitert, es war fast unglaublich.»

Doch die missglückten Mahlzeiten liessen ihn und seine Kollegen nicht los und weckten ihren Ehrgeiz als Wissenschaftler. «Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen untersuchen, woran das liegt», sagt er.

Die Physiker machten sich ans Werk: Sie kochten unzählige Portionen Pasta, analysierten Proben der Käsesauce in Petrischalen, wogen die Käseklumpen in den missratenen Saucen ab und entwickelten komplexe Formen, um die besten Mischungsverhältnisse zu berechnen. Dabei entdeckten sie: Der entscheidende Faktor ist die Stärke.

Diese verhindert, dass die Käseproteine beim Vermischen mit dem Nudelwasser verklumpen – sonst entsteht die problematische Mozzarella-Phase, ein häufiges Problem bei Cacio e Pepe.

Traditionell liefert das Kochwasser die Stärke, oft mit dem Pfeffer eingekocht, um die Konzentration zu erhöhen. Den Physikern war das aber zu ungenau, deshalb setzten sie auf reines Stärkepulver aus Kartoffeln oder Mais.

Dieses Pulver wird im Verhältnis von zwei bis drei Prozent zum Käse mit Wasser zu einem Gel erhitzt, dann mit dem Käse vermischt und erst über leicht abgekühlte Pasta gegeben. So bleibt die Sauce stabil und das Gericht gelingt zuverlässig – eine einfache, präzise Methode, wie die Forscher betonen.

Traditionalisten sind nicht Fan von Methode

Für Traditionalisten ist das jedoch nichts. «Das können die im Labor schon so machen, aber es wird nie so schmecken wie bei mir», sagt Gianluca Marella, Küchenchef der Osteria Da Francesco in Rom, in der seit 1957 Pasta Cacio e Pepe serviert wird. Es kommt auf viele Dinge an – den Pecorino, die Pasta und sogar das Wasser. «Man braucht einfach Erfahrung.»

Auch die Autoren der Studie geben zu: «Eine echte italienische Grossmutter oder ein geübter Hobbykoch aus Rom braucht kein wissenschaftliches Rezept für Cacio e Pepe – sie verlassen sich auf Instinkt und jahrelange Erfahrung.»

Ob die Wissenschaftler nach der Studie noch von der Pasta begeistert sind, ist offen. «Wir haben sechs Kilo Käse gegessen», sagt Physiker Ivan Di Terlizzi. Ein Kollege hatte danach sogar erhöhte Cholesterinwerte.