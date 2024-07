US-Präsident Biden zu Kandidatur: «Ich bleibe im Rennen»

Trotz des TV-Debakels gegen Trump erklärt Biden, dass er im Präsidentschaftsrennen bleiben will. Der 81 Jahre alte US-Präsident sagt bei einem Wahlkampfauftritt in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin: «Lassen Sie mich das so klar sagen, wie ich kann: Ich bleibe im Rennen. Ich werde Donald Trump schlagen.»

06.07.2024