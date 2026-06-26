Ein Kleinflugzeug ist in Peking mit einem 109-stöckigen Wolkenkratzer kollidiert. Videos zeigen ein Loch in der Fassade sowie herabstürzende Trümmer. Angaben zu Verletzten oder Todesopfern liegen bislang nicht vor.

Darum geht’s Ein Kleinflugzeug ist gegen einen 109-stöckigen Wolkenkratzer in Peking geprallt; Videos zeigen Schäden an der Fassade und herabfallende Trümmer.

Der Pilot soll allein an Bord gewesen sein.

Das Gebäude wurde evakuiert. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz; Informationen zu möglichen Opfern stehen noch aus.

Ein Kleinflugzeug ist am Freitagabend (Ortszeit) gegen einen 109-stöckigen Wolkenkratzer in Peking gekracht, wie «Breaking Aviatik» auf Twitter mitteilt. Auf Videos sind ein Loch im Hochhaus zu sehen und Trümmerteile, die herunterregnen. Der Citic Tower ist mit 528 Metern der höchste Wolkenkratzer der Stadt und das dritthöchste Hochhaus Chinas.

Der Citic Tower in der Mitte überragt alle anderen Gebäude der Millionenmetropole. www.imago-images.de

Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist noch nicht bekannt.

Laut «Breaking Aviation» soll der Pilot einen Alleinflug unternommen haben. CNN schreibt, dass auf online kursierenden Flugdaten von Flightradar24 zu sehen sei, dass die Flugbahn stark vom geplanten Kurs abweiche. Die Flugdaten sind nicht bestätigt.

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Ein CNN-Journalist habe beobachtete, wie sich die aus dem Wolkenkratzer evakuierten Menschen auf der Strasse nahe dem Eingang versammelten. Vor Ort seien zudem Feuerwehrfahrzeuge, Polizeiwagen und ein Krankenwagen.

Es wurde noch keine offizielle Erklärung zur Ursache des Vorfalls oder zum Zustand des Piloten abgegeben.