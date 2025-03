Die österreichische Polizei klärt derzeit die Umstände des Unfalls ab. Symbolbild: Keystone

Im österreichischen Zell am See ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. An Bord war eine Person. Die Hintergründe sind noch unklar.

Dominik Müller Dominik Müller

Am frühen Dienstagnachmittag ist beim Flugplatz im österreichischen Zell am See ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das melden die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz sind ausgerückt.

Der Unfall passierte demnach beim Landeanflug auf den Flugplatz. Die Maschine stürzte auf eine Wiese direkt neben dem Rollfeld. Gemäss den Einsatzkräften ist der Flieger nicht in Österreich gestartet, in Zell am See sei nur eine Zwischenlandung geplant gewesen.

Im Kleinflugzeug sass eine Person, über ihren Zustand ist noch nichts bekannt.

Die Unfallstelle ist gesperrt. Die Hintergründe des Unglücks werden derzeit ermittelt.