Zwei Kleinflugzeuge sind im US-Staat Arizona zusammengestossen. Dabei sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.

Ein Zusammenstoss von zwei Kleinflugzeugen hat am Mittwoch im US-Staat Arizona mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB teilte mit, an Bord der Flugzeuge hätten sich jeweils sei Menschen befunden. Das Unglück in der Nähe des Regionalflughafens Marana ausserhalb der Stadt Tucson werde nun untersucht.

Eine der Maschinen landete der NTSB zufolge ohne Probleme, während die andere in der Nähe einer Landebahn aufschlug und Feuer fing. Der Flughafen in Marana verfügt über zwei kreuzende Start- und Landebahnen, aber nicht über einen Tower. Zehntausende Flugzeuge landen und starten jedes Jahr auf dem Flughafen.

Vier grosse Luftfahrtunglücke in den letzten Wochen

Erst in der vergangenen Woche kam es zu einem tödlichen Flugzeugunglück in Arizona: Der Privatjet von Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil kam von der Landebahn ab und stiess mit einem anderen Businessjet zusammen. Neil war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht an Bord. Einer der beiden Piloten an Bord kam ums Leben.

In den letzten Wochen ereigneten sich in Nordamerika vier grosse Luftfahrtunglücke. Zuletzt kippte eine Maschine der Gesellschaft Delta bei der Landung in Toronto um, zuvor stürzte ein Pendlerflugzeug im Staat Alaska ab. Ende Januar kamen 67 Menschen an Bord einer Passagiermaschine ums Leben, als das Flugzeug in der Nähe der Hauptstadt Washington mit einem Hubschrauber kollidierte; es war das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nordamerika seit 2001.

Nur einen Tag später, am 31. Januar, stürzte ein medizinisches Transportflugzeug mit einer kleinen Patientin, ihrer Mutter und vier weiteren Personen an Bord in ein Wohngebiet von Philadelphia und explodierte in einem Feuerball. Bei diesem Absturz kamen sieben Menschen, darunter alle an Bord, ums Leben, 19 weitere wurden verletzt.