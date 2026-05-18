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Tragödie im Ferienparadies Kleinkind stirbt nach Infektion in ägyptischem Fünf-Sterne-Resort

Dominik Müller

18.5.2026

Der Vorfall ereignete sich im «Jaz Makadi Aquaviva»-Resort in Hurghada.
Der Vorfall ereignete sich im «Jaz Makadi Aquaviva»-Resort in Hurghada.
Jaz Makadi Aquaviva

Die Ferien in einem Fünf-Sterne-Resort in Ägypten endete für eine britische Familie in einer Tragödie. Ihre einjährige Tochter erkrankte während des Aufenthalts schwer und verstarb kurz nach der Rückreise.

Redaktion blue News

18.05.2026, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein einjähriges britisches Mädchen ist nach einer E.-coli-Infektion während einer Ägypten-Reise gestorben.
  • Die Krankheit entwickelte sich nach der Rückkehr zu HUS, einem schweren Nierenleiden, an dem das Kind wenige Tage später verstarb.
  • Auch zwei weitere Kinder sollen im selben Resort erkrankt sein, während Reiseveranstalter TUI eine Untersuchung eingeleitet hat.
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Ein britisches Kleinkind ist nach einem Ferienaufenthalt in Ägypten an den Folgen einer schweren E.-coli-Infektion gestorben. Die einjährige Ariella Mann hatte sich während eines Aufenthalts im Fünf-Sterne-Resort «Jaz Makadi Aquaviva» in Hurghada infiziert, wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet.

Die Erkrankung entwickelte sich demnach später zum seltenen Nierenleiden HUS, an dem das Mädchen wenige Tage nach der Rückkehr nach Grossbritannien starb.

Die Familie hatte die zweiwöchige All-inclusive-Reise über den Veranstalter TUI gebucht. Während der Ferien litt Ariella laut britischen Medien unter Fieber, Durchfall, Erbrechen und Dehydrierung.

«Wir fühlten uns völlig hilflos»

Trotz mehrerer Behandlungen in der Hotelklinik verschlechterte sich ihr Zustand. Nach der Rückreise wurde sie in ein spezialisiertes Kinderspital eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt. Drei Tage später starb sie.

Mutter Jade Oakes sagte zur «The Sun»: «Wir fühlten uns völlig hilflos, als wir Ariella leiden sahen.» Weiter erklärte sie: «Wir verdienen Antworten darauf, was mit unserer Tochter passiert ist.» Die Eltern haben inzwischen Anwälte eingeschaltet.

Nicht der erste HUS-Vorfall

In den Monaten zuvor sollen auch zwei weitere britische Kinder nach Aufenthalten im selben Resort an HUS erkrankt sein. Die Kinder überlebten, kämpfen laut Berichten aber weiterhin mit gesundheitlichen Folgen.

Reiseveranstalter TUI teilte mit, man sei «zutiefst erschüttert» über den Todesfall und nehme Berichte über Erkrankungen «äusserst ernst». Nach Angaben des Unternehmens wurde eine unabhängige Untersuchung zu Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingeleitet.

Eine E. coli-Infektion wird durch das Bakterium Escherichia coli verursacht. Während die meisten Stämme harmlos zur normalen Darmflora gehören, lösen pathogene Varianten Magen-Darm-Beschwerden aus. Die Ansteckung erfolgt meist über verunreinigte Lebensmittel, Trinkwasser oder Schmierinfektionen.

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