Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umstrittene Tradition in Nepal Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Adrian Kammer

4.10.2025

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren wird Aryatara Shakya in Nepal zur Kumari gewählt und als lebende Göttin verehrt. Sie führt nun ein Leben im Palast und muss dafür auf ihre Kindheit verzichten.

01.10.2025

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren wird Aryatara Shakya in Nepal zur Kumari gewählt und als lebende Göttin verehrt. Sie führt nun ein Leben im Palast und muss dafür auf ihre Kindheit verzichten.

Adrian Kammer

04.10.2025, 12:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die zweieinhalbjährige Aryatara Shakya wurde zur neuen Kumari von Kathmandu ernannt.
  • Aryatara lebt fortan isoliert im Kumari-Palast, wo sie Rituale vollzieht und bei religiösen Festen verehrt wird.
  • Mit dem Einsetzen der Pubertät endet ihre Rolle als Kumari, da sie dann laut Tradition ihre Göttlichkeit verliert.
Mehr anzeigen

In Nepal ist eine neue Kumari ernannt worden: Die zweieinhalbjährige Aryatara Shakya übernimmt die Rolle der lebenden Göttin von Kathmandu. Sie folgt damit auf Trishna Shakya, die seit 2017 im Amt war und nun aufgrund ihres Alters zurücktreten musste. Für viele Nepalesinnen und Nepalesen ist die Kumari eine zentrale religiöse Figur, die sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus verehrt wird.

Ehre als Göttin, aber ohne Kindheit

Die Auswahl der Kumari folgt uralten Ritualen. Kandidatinnen stammen aus der Kaste der Shakya. Nur Mädchen mit makellosem Körper, ohne Narben, mit gesunden Zähnen und vollem Haar kommen infrage. Auch astrologische Gutachten spielen eine Rolle. Wer auserwählt wird, lässt sein altes Leben hinter sich und zieht in den Palast der Kumari im Zentrum von Kathmandu.

Dort lebt Aryatara nun abgeschottet von Gleichaltrigen. Ihr Alltag besteht aus Ritualen, Segnungen und öffentlichen Auftritten bei religiösen Festen. Gläubige legen sich ihr zu Füssen, berühren mit der Stirn den Boden vor ihr und hoffen auf göttlichen Segen. Ihre eigenen Füsse hingegen dürfen den Boden ausserhalb des Palastes nie berühren. Bei Prozessionen wird sie getragen oder auf einem Wagen durch die Stadt gefahren, damit ihre Göttlichkeit rein bleibt.

Mit der Ehre gehen weitere Einschränkungen einher: keine Schule, kein normales Familienleben, kaum soziale Kontakte. Erst seit kurzem ist es erlaubt, dass Kumaris Privatunterricht und nach Ende ihrer Amtszeit eine kleine staatliche Rente erhalten.

Pubertät kommt, Göttlichkeit geht

Ihre Vorgängerin Trishna Shakya war fast acht Jahre lang im Amt. Mit dem Einsetzen der Pubertät verliert eine Kumari traditionell ihre Göttlichkeit. Die erste Menstruation gilt als das Zeichen, dass das göttliche Bewusstsein sie verlässt. Für Trishna beginnt nun ein normales Leben, mit Schule und sozialer Integration. Das ist eine Herausforderung nach Jahren der Verehrung und Isolation.

Auch Aryataras Zeit als Kumari ist deshalb begrenzt. Spätestens mit ihrer ersten Menstruation endet das Amt. Bis dahin bleibt sie für Millionen Gläubige die Verkörperung der Göttin Taleju, die Schutzherrin Kathmandus.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan – karg, heiss, unbewohnt. Genau hier soll eine Mega-City entstehen. Was steckt hinter der Sonder-Stellung von Bir Tawil – und wie sieht die Vision «Königreich Kush» aus?

12.09.2025

Mehr zum Thema

Kronprinz verweigert traditionelle Geste. Niemand schafft es, seine Hand zu küssen

Kronprinz verweigert traditionelle GesteNiemand schafft es, seine Hand zu küssen

Erleichterung für Sherpas. Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für SherpasWie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Nepal im Ausnahmezustand. Wer hat jetzt das Sagen im Himalaya-Staat?

Nepal im AusnahmezustandWer hat jetzt das Sagen im Himalaya-Staat?

Meistgelesen

Orkantief «Amy» fegt über Europa – Einschränkungen in mehreren Ländern
Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen
Verirrter Hirsch legte kurzzeitig Gotthardtunnel lahm
So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park
Dutzende Verletzte nach Beschuss von ukrainischem Bahnhof +++ Ukraine attackiert erneut russische Raffinerie