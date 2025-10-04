Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren wird Aryatara Shakya in Nepal zur Kumari gewählt und als lebende Göttin verehrt. Sie führt nun ein Leben im Palast und muss dafür auf ihre Kindheit verzichten. 01.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die zweieinhalbjährige Aryatara Shakya wurde zur neuen Kumari von Kathmandu ernannt.

Aryatara lebt fortan isoliert im Kumari-Palast, wo sie Rituale vollzieht und bei religiösen Festen verehrt wird.

Mit dem Einsetzen der Pubertät endet ihre Rolle als Kumari, da sie dann laut Tradition ihre Göttlichkeit verliert. Mehr anzeigen

In Nepal ist eine neue Kumari ernannt worden: Die zweieinhalbjährige Aryatara Shakya übernimmt die Rolle der lebenden Göttin von Kathmandu. Sie folgt damit auf Trishna Shakya, die seit 2017 im Amt war und nun aufgrund ihres Alters zurücktreten musste. Für viele Nepalesinnen und Nepalesen ist die Kumari eine zentrale religiöse Figur, die sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus verehrt wird.

Ehre als Göttin, aber ohne Kindheit

Die Auswahl der Kumari folgt uralten Ritualen. Kandidatinnen stammen aus der Kaste der Shakya. Nur Mädchen mit makellosem Körper, ohne Narben, mit gesunden Zähnen und vollem Haar kommen infrage. Auch astrologische Gutachten spielen eine Rolle. Wer auserwählt wird, lässt sein altes Leben hinter sich und zieht in den Palast der Kumari im Zentrum von Kathmandu.

Dort lebt Aryatara nun abgeschottet von Gleichaltrigen. Ihr Alltag besteht aus Ritualen, Segnungen und öffentlichen Auftritten bei religiösen Festen. Gläubige legen sich ihr zu Füssen, berühren mit der Stirn den Boden vor ihr und hoffen auf göttlichen Segen. Ihre eigenen Füsse hingegen dürfen den Boden ausserhalb des Palastes nie berühren. Bei Prozessionen wird sie getragen oder auf einem Wagen durch die Stadt gefahren, damit ihre Göttlichkeit rein bleibt.

Mit der Ehre gehen weitere Einschränkungen einher: keine Schule, kein normales Familienleben, kaum soziale Kontakte. Erst seit kurzem ist es erlaubt, dass Kumaris Privatunterricht und nach Ende ihrer Amtszeit eine kleine staatliche Rente erhalten.

Pubertät kommt, Göttlichkeit geht

Ihre Vorgängerin Trishna Shakya war fast acht Jahre lang im Amt. Mit dem Einsetzen der Pubertät verliert eine Kumari traditionell ihre Göttlichkeit. Die erste Menstruation gilt als das Zeichen, dass das göttliche Bewusstsein sie verlässt. Für Trishna beginnt nun ein normales Leben, mit Schule und sozialer Integration. Das ist eine Herausforderung nach Jahren der Verehrung und Isolation.

Auch Aryataras Zeit als Kumari ist deshalb begrenzt. Spätestens mit ihrer ersten Menstruation endet das Amt. Bis dahin bleibt sie für Millionen Gläubige die Verkörperung der Göttin Taleju, die Schutzherrin Kathmandus.

