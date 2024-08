Klimaaktivisten der Klima-Initiative Letzte Generation halten sich am Donnerstagmorgen auf dem Gelände des Flughafens Nürnberg auf. Bild: Keystone/dpa/Daniel Vogl

Aktivist*innen der Letzten Generation fordern mit ihren Aktionen mehr Klimaschutz und einen spürbaren Wandel. Jetzt haben sie Protestaktionen auf mehreren Flughäfen gestartet.

Die Klima-Initiative Letzte Generation hat am Donnerstag in mehreren deutschen Städten Protestaktionen gestartet. Je zwei Aktivist*innen drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg, Köln-Bonn und Karlsruhe ein. dpa-Fotografen vor Ort bestätigten die Vorgänge.

Anja Windl von der Letzten Generation verschaffte sich am Donnerstagmorgen unerlaubt Zutritt zum Flughafen Stuttgart. Sie sagt in einem kurzen Videoclip auf Instagram: «Wir weigern uns, für fossile Brennstoffe zu sterben. Öl tötet, Gas tötet, Kohle tötet. Es war noch nie in der Menschheitsgeschichte so wichtig zu protestieren, weil wir vor die Wahl gestellt sind: Protest oder Tod.»

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sind laut einem dpa-Fotografen mindestens zwei Aktivisten auf der südlichen Rollbahn. Es gebe ein Loch im Zaun. Die Polizei sei im Einsatz, ein Hubschrauber kreise über dem Gelände.

Der Flugbetrieb am BER war zeitweise unterbrochen, laut Bundespolizei wurde er aber gegen kurz vor 7:00 Uhr wieder aufgenommen. Vom Flughafen gab es zunächst keine Information.

Die Aktiviisten drücken «friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift 'Oil kills' (Öl tötet) und 'Sign the treaty' (Unterzeichnet den Vertrag) zur Schau stellten», berichtete die Organisation laut Mitteilung. «Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.»

Am #Airport #Nürnberg kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. Zwei Personen haben sich auf das Rollfeld begeben und haben sich dort festgeklebt. Wir werden hier weiter berichten. #Nbg1508 pic.twitter.com/9kyQkGwQRv — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 15, 2024

Der Flugbetrieb in Nürnberg ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf Weiteres eingestellt.

