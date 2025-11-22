  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lediglich freiwillige Initiative Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas

dpa

22.11.2025 - 17:57

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery
Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der Klimagipfel war von Protesten Indigener begleitet worden.

Der Klimagipfel war von Protesten Indigener begleitet worden.

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte viel erreichen - doch der Erfolg ist überschaubar. (Archivbild)

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte viel erreichen - doch der Erfolg ist überschaubar. (Archivbild)

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider gibt den Ölstaaten Schuld für das Ergebnis.

Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider gibt den Ölstaaten Schuld für das Ergebnis.

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der Gipfel konnte sich nicht auf deutliche Beschlüsse im Kampf gegen die Entwaldung einigen. (Archivbild)

Der Gipfel konnte sich nicht auf deutliche Beschlüsse im Kampf gegen die Entwaldung einigen. (Archivbild)

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Wenige Tage vor Konferenzende trieb ein Feuer die Konferenzteilnehmer auf die Strasse. (Archivbild)

Wenige Tage vor Konferenzende trieb ein Feuer die Konferenzteilnehmer auf die Strasse. (Archivbild)

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery
Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der Klimagipfel war von Protesten Indigener begleitet worden.

Der Klimagipfel war von Protesten Indigener begleitet worden.

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte viel erreichen - doch der Erfolg ist überschaubar. (Archivbild)

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte viel erreichen - doch der Erfolg ist überschaubar. (Archivbild)

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider gibt den Ölstaaten Schuld für das Ergebnis.

Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider gibt den Ölstaaten Schuld für das Ergebnis.

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Der Gipfel konnte sich nicht auf deutliche Beschlüsse im Kampf gegen die Entwaldung einigen. (Archivbild)

Der Gipfel konnte sich nicht auf deutliche Beschlüsse im Kampf gegen die Entwaldung einigen. (Archivbild)

Bild: dpa

Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas - Gallery. Wenige Tage vor Konferenzende trieb ein Feuer die Konferenzteilnehmer auf die Strasse. (Archivbild)

Wenige Tage vor Konferenzende trieb ein Feuer die Konferenzteilnehmer auf die Strasse. (Archivbild)

Bild: dpa

Es gibt Geld für eine Anpassung an den Klimawandel und für den Regenwald. Doch beim Umgang mit den Haupttreibern des Klimawandels kommt es nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner.

DPA

22.11.2025, 17:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der UN-Klimakonferenz (COP30) im brasilianischen Belém ist ein übergreifender Beschlusstext angenommen worden, der anders als von der EU gefordert keinen Fahrplan für den globalen Ausstieg aus fossilen Energien enthält.
  • Der Beschlusstext wurde am Samstag vom Konferenzplenum beschlossen, wie COP30-Präsident André Corrêa do Lago verkündete.
  • Er sieht auch eine Verdreifachung der Klimaanpassungshilfen für ärmere Staaten bis 2035 auf dann voraussichtlich 120 Milliarden Dollar pro Jahr vor.
Mehr anzeigen

Trotz mehr als 19-stündiger Verlängerung hat sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für die Abkehr von Öl, Kohle und Gas zu erarbeiten. Die rund 200 Länder vereinbarten in Belém lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen. 

Öl, Kohle und Gas kommen nicht vor

Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äusserte sich «ein bisschen enttäuscht» und sagte, die Ölstaaten hätten mit einer «Blockade» ehrgeizigere Beschlüsse verhindert. Im zentralen Abschlussdokument ist nicht die Rede von fossilen Energieträgern, auch Öl, Kohle und Gas werden nicht explizit genannt – ausser im Begriff «Treibhausgase». 

Beschlossen wurde, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder zur Anpassung an die Folgen der Erderhitzung deutlich erhöhen. Konkret ist von einer Verdreifachung bis 2035 die Rede. Finanzexperte Jan Kowalzig von Oxfam kritisierte, dass «kein Basisjahr für die Verdreifachung und kein konkreter Betrag» genannt wird. Der Betrag dürfte deutlich unter den von den Entwicklungsländern geforderten jährlich 120 Milliarden US-Dollar liegen.

Bundesregierung und Verbündete konnten sich nicht durchsetzen

Für das handfestere Ziel eines Fahrplans zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas hatte sich die deutsche Bundesregierung als Teil eines breiten Bündnisses aus rund 80 Staaten eingesetzt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Schon bei der Klimakonferenz vor zwei Jahren in Dubai hatte die Weltgemeinschaft eine Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen beschlossen – wann und wie dies geschehen soll, wurde nun anders als erhofft in Belém nicht präzisiert. 

Trotzdem betonte Umweltminister Schneider mit Blick auf den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen: «Das Entscheidende ist, dass die Welt am Tisch sitzt», auch wenn ein grosser Spieler nicht mehr dabei sei.

Bauchlandung für Brasilien

Für Brasilien ist das Ergebnis eine Bauchlandung. Noch zum Konferenzauftakt zu Beginn der vergangenen Woche hatte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erklärt, gebraucht würden Fahrpläne, die es der Menschheit ermöglichten, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden sowie die Entwaldung zu stoppen und umzukehren. Damit hatte er bei vielen Gipfelteilnehmern hohe Erwartungen geweckt.

Krisentreffen am Amazonas. Das musst du zur Klimakonferenz wissen

Krisentreffen am AmazonasDas musst du zur Klimakonferenz wissen

Der von Brasilien bewusst symbolisch ausgewählte Konferenzort am Rande des fürs Weltklima wichtigen Amazonas wurde zwar vielfach beschworen – doch auch einen konkreten «Waldaktionsplan», um die Zerstörung von Wald einzudämmen, beschloss die Konferenz nicht. Es wird lediglich an einen früheren Beschluss erinnert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen.

Neuer Fonds soll Regenwald erhalten helfen

Was die Gastgeber vorweisen können, ist ein neuer Fonds zum Schutz des Regenwalds, für den Deutschland eine Milliarde Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren bereitstellt. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem neuartigen Modell belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. 

Die Millionenstadt Belém am Rande des Regenwalds stellte die Zehntausenden Gäste aus aller Welt während der vergangenen zwei Wochen vor Herausforderungen – nicht nur wegen knapper Hotelbetten, die durch Kreuzfahrtschiffe und Privatunterkünfte aufgestockt wurden.

Denn so spürbar wie in Brasilien war die Aussenwelt selten auf einer Klimakonferenz: Mehrfach konnten die hallengrossen Zelte den heftigen tropischen Regengüssen nicht standhalten, es tropfte in die Flure hinein. Im Endspurt brach aus ungeklärter Ursache sogar ein Feuer aus und trieb alle auf die Strasse. Die COP, wie die Klimakonferenz im UN-Jargon heisst, brenne, genau wie Welt, hiess es prompt von Aktivisten.

Indigene Aktivisten stürmten das Gelände

Indigene waren auf der Amazonas-COP so stark vertreten wie nie zuvor. Trotzdem wussten viele indigene Gruppen, die Weltöffentlichkeit zu nutzen: Eines Abends stürmten etliche indigene Aktivisten das gesicherte Gelände, wenige Tage später blockierte eine Gruppe morgens den Eingang – im Kampf um mehr Mitsprache und Landrechte. 

Der Druck von aussen war ein deutlicher Kontrast zu den vorherigen Klimakonferenzen in autoritären Staaten wie Aserbaidschan oder Ägypten. Höhepunkte der Proteste in Belém waren ein mehrtägiger «Gipfel des Volkes» auf dem Uni-Gelände und eine riesiger, bunter Marsch von Zehntausenden für mehr Klimaschutz.

1,5-Grad-Limit wird befristet überschritten

Schnelles Handeln ist angesichts der eskalierenden Klimakrise nötig. Denn beim Verbrennen von Öl, Gas und Kohle entstehen die meisten klimaschädlichen Treibhausgase, die dafür sorgen, dass sich der Planet immer mehr aufheizt. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren die vergangenen zehn. 

Inzwischen geht die Wissenschaft davon aus, dass die im Pariser Klimaabkommen angestrebte maximale Erderwärmung von 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit mindestens befristet überschritten wird, und zwar schon spätestens zu Beginn der 2030er Jahre. Die drastischen Folgen wären mehr und heftigere Stürme, Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen.

Insider: Vorläufige Einigung bei Klimakonferenz in Brasilien

Insider: Vorläufige Einigung bei Klimakonferenz in Brasilien

Die Verhandlungen waren wegen des Streits über die Umsetzung des Ziels einer Abkehr von fossilen Energien festgefahren. 

22.11.2025

Meistgelesen

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden
Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen
Sanches feiert Torpremiere – YB überrennt Schlusslicht Winterthur
«Ich habe eine Ablaufzeit»
«Finde jemanden, der dich so ansieht, wie Donald Trump Zohran Mamdani ansieht»