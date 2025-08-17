Schon vor dem Schweizer Engagement fuhren in Thailand erste Elektrobusse – Bundesprüfer zweifeln daher am Klimanutzen der Schweizer Zahlungen. Imago

Die Schweiz investiert Millionen in Klimaprojekte im Ausland, um ihre CO₂-Ziele zu erreichen. Doch neue Berichte zeigen: Die Wirkung ist fraglich, die Emissionseinsparungen unsicher – und die Kritik an der Strategie wächst.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz setzt auf Klimaprojekte im Ausland – etwa in Bangkok und Ghana.

Berichte stellen deren Wirksamkeit infrage, da Effekte unsicher oder nicht zusätzlich sind.

Kritiker fordern mehr Transparenz und stärkere Reduktionen im Inland. Mehr anzeigen

Die Schweiz setzt bei der Erreichung ihrer Klimaziele auf internationale Kooperationen. Ein Drittel der Reduktionen soll über Kompensationsprojekte im Ausland erfolgen.

Besonders im Fokus steht ein Programm in Bangkok: Das Unternehmen «Energy Absolute» betreibt dort Elektrobusse für den öffentlichen Verkehr, teilweise finanziert mit Mitteln aus der Schweiz. Ziel ist es, 500'000 Tonnen CO2 einzusparen – ein Beitrag, den sich die Schweiz in Form von Klimazertifikaten gutschreiben lassen will.

Die notwendigen Gelder stammen aus Abgaben, die Schweizer Treibstoffimporteure erheben: Pro Liter Benzin, Diesel oder Heizöl können bis zu fünf Rappen aufgeschlagen werden.

Investitionen von rund 210 Millionen Franken

Wie viel davon konkret nach Thailand fliesst, bleibt geheim. Bund und Projektpartner haben Stillschweigen vereinbart. Klar ist lediglich: Insgesamt haben sich die Importeure verpflichtet, rund sechs Millionen Tonnen CO2 im Ausland zu kompensieren.

Geht man von einem durchschnittlichen Preis von 35 Franken pro Tonne aus, entspräche dies Investitionen von rund 210 Millionen Franken.

Neue Risikoanalysen im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (Bafu) wecken jedoch Zweifel, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Die unabhängige Agentur Be Zero Carbon kommt zum Schluss, dass die E-Busse auch ohne Schweizer Gelder beschafft worden wären.

Zudem seien die Berechnungsgrundlagen unsicher: Standardwerte für Dieselfahrzeuge und zu günstige Emissionsannahmen für den thailändischen Strommix könnten die tatsächliche Wirkung überschätzen.

Kaum Kontrolle in Ghana

Auch ein zweites Projekt in Ghana, mit dem klimaschonender Reisanbau gefördert werden soll, steht in der Kritik. Rund 37 Millionen Franken stellt der Bund bis 2030 dafür bereit. In angewandten Verfahren wie der Wechselbewässerung sieht man grosses Potenzial zur Reduktion von Methan.

Doch laut Risikoanalyse fehlen belastbare Messungen, weitere Treibhausgase wie Lachgas oder CO2 bleiben unberücksichtigt, schreibt die Zeitung weiter.

Die Kontrolle erfolgt teilweise nur über Fotos und Selbstauskünfte der Bauern. Zudem könnten die staatlichen Anreize für hohen Ertrag die Teilnahmemotivation schwächen.

Die beiden Berichte belasten die Glaubwürdigkeit der Auslandskompensation. Organisationen wie Alliance Sud kritisieren, die Projekte erzielten keine nachweisbaren «zusätzlichen» Emissionsreduktionen – ein Grundprinzip internationaler Klimazertifikate. Ohne strenge Transparenz und unabhängige Daten seien sie nicht geeignet, um Schweizer Emissionen aufzuwiegen.

Widerstand wächst

Das Bafu verweist darauf, dass genau solche Prüfungen dazu dienen, Schwachstellen aufzudecken und Projekte gegebenenfalls nachzubessern oder zu sistieren, so die «SonntagsZeitung» weiter.

Grundsätzlich betrachtet der Bundesrat Auslandskompensation als günstiger: Mit rund 35 Franken pro eingesparter Tonne CO2 seien solche Vorhaben kosteneffizienter als gleichwertige Massnahmen im Inland.

Doch der Widerstand wächst. Im Parlament werden Zweifel laut, ob die Strategie realistisch ist, da bisher erst wenige Projekte vertraglich umgesetzt sind und selbst diese grosse Lücken aufweisen.

Umweltminister Albert Rösti steht deshalb unter Druck: Nach Kritik aus anderen Departementen musste er seine Pläne für die Klimapolitik nach 2030 überarbeiten. Unklar ist, wie der Bund seine Ziele künftig erreichen will und ob der Schwerpunkt weiterhin auf ausländischen Projekten liegt – oder vermehrt auf Massnahmen innerhalb der Schweiz gesetzt werden soll.