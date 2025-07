Jack Egal ist man für oder gegen die AfD in einem wichtigen Punkt hat Frau Weidel recht, "Weidel warnt: «Mit dem Verbot konkurrierender Parteien fängt jede Diktatur an.»

robbingwood0815 Jack für Deutschland doppelt falsch, Ihre (Weidels) Aussage:

Weimar hat schmerzlich gelehrt, dass bekennende Feinde (!) der parlamentarischen Demokratie nun mal nicht ins Parlament gehören – und sofern sie diesbezüglich Propaganda machen, gehören sie eben unter scharfe Beobachtung gestellt (mindestens).

So fängt die Diktatur eben grade NICHT an – oder wüssten sie von weiteren Parteien, die verboten werden sollen? (ich nicht)

Hanno Jack Die NSDAP war damals auch zugelassen und die Resultate sind wohl auch ihnen bekannt.

Hanno Jack Eine neue Muppetshow in Deutschland?

Jack robbingwood0815 Interessant, dass Sie Weimar erwähnen. Es wird vermutet--Weimar gegründet 1919 hat nicht funktioniert wegen der Niederlage von Deutschalnd im 1. Weltkrieg....meiner Meinung nach ist es mitnichten zur heutigen Situation --politisch und auch wirtschaftlich zu vergleichen.......die Welt tickte vor über 100 jahren komplett anders.....

Ernst_Fischer robbingwood0815 Richtig, Leute wie SIE wollen die Demokratie abschaffen. Nur weiter so, es kommt alles GUT!

Jack Hanno Genau und wer ist Kermit?...:-)

Burton124 Links und Rechts arbeiten nicht mehr fürs Volk sondern gegeneinander das führt nun zu einer Korrektur in Deutschland weil zu weit Links politisiert wurde. Man wollte Anderen helfen ohne seinem eigenen Land zu helfen. Nur ein starkes Land kann Anderen helfen.

Faulauzaud16 Burton124 Werter Burton124: kann nur 100% zustimmen!

trackmac Wäre ja toll wenn Nachbar Deutschland wieder zurück auf die Schiene kommt !!!



Für Europa ein + und für die Schweiz ein + !!!



Jetzt liegt es an uns auch mal zu zeigen ob wir noch glaubwürdig sind und zeitnah die Kurve wieder kriegen, in den letzten 10 Jahren ist einiges aus dem Ruder gelaufen, so kann es und so darf es nicht weitergehen. Eckdaten müssen geschaffen werden sonst gibt es Herr und Frau Schweizer in 20 Jahren nicht mehr sondern nur noch Superreiche Ausländer und das kann es ja wohl nicht sein ?

Ernst_Fischer trackmac In Sachen Pandemie hat die Schweiz ja auch total versagt. Schweden hat KEINE Massnahmen ergriffen, weder Maskenpflicht noch Distanz, noch Lockdows. Sind nun alle Schweden ausgestorben? Dafür hat die Schweiz 27 Millionen Impfdosen gekauft, bei einer Bevölkerung von 9,5 Millionen Einwohnenden. Aus der Entsorgung von Impfstoffen aus der Schweinegrippe 2009 für Mllionen von Franken hat man NICHTS gelernt, die überzähligen Impfdosen von Corona wurden nun auch für Millionen entsorgt. Leider kennt jeder viele Geimpfte, die Nachteile oder den Tod erlitten, nach "erfolgreicher" Impfung. Linde Fälle hatten dann einfach Corona, obwohl sie ja "geschützt" waren. Und es gibt bloss EINMEINUNGS-Gesinnung!

Ernst_Fischer Das Polit-Theater in Deutschland mit Versprechen VOR der Wahl und den Lügen danach, wir nehmen es zur Kenntnis. Bedauerlich, dass viele Politiker das HEIL in Deutschland und er EU sehen, ich sehe da eher den Abgrund. Da kann ich bloss sagen: Nur weiter so, es kommt ALLES GUT!

Certain Man schreibt nicht: Generaldebatte im deutschen Bundestag, als ob die Schweiz selbstverständlich ein Vasall wäre....

Bohnenstange Und immer wieder diese Frau Weidel mit ihren halbwahren und zu Teil auch total falschen Aussagen… 😡

badsteven Bohnenstange Wieviel bezahlen die Ihnen, damit Sie solchen Unfug posten?

Wo leben Sie eigentlich?

Hören Sie auf nachzuplappern... auch das wird Sie nicht vor den Irren in der Welt retten! Und Fr. Weidel und deren Partei gehören eben (jedenfalls in vielen Belangen) nicht zu den Irren...

Es sind die etablierten Parteien die lügen, dass sich die Balken biegen...

Wie kann man bloss derart realitätsverweigernd durch die Geschichte eiern?

Friekauppau29 Bohnenstange Frau Weidel hat recht, weg mit den unbrauchbaren Linkextremen Parteien nur noch AFD.

Engadina Wieso mischen sich Schweizerbürger in die Deutsche Politik ein ? Haben wir mit unserer Regierung nicht genug zum Diskutieren??

Torsten Engadina Warum mischt sich Deutschland immer in die Politik von der Schweiz ein ❓

Jack Engadina Im Engadin ist man weit weg...von D...wollen Sie nicht über den Horizont schauen? Zuviel Berge rundherum?

Kermit82 Die Deutschen haben in der Pandemie am meisten durchgedreht. Der einzig richtige Weg war der von Schweden.

Die Masken haben in D das Gegenteil bewirkt. Die Infektionszahlen waren höher als bei uns als wir mit den Masken längst aufgehört hatten.

Franziskus Deutschland die Lachnummer und der deutsche Bundestag die Pausenclownshow. Man kann das nur noch sarkastisch sehen wenn man nach drüben blickt und ja... wir haben auch hier Probleme, aber wie man seit Jahren sieht machen wir es scheinbar doch etwas besser als andere Europäischen Staaten. Aber eine Insel der Glücksehligen sind wir dadurch trotzdem nicht.