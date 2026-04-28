US-Präsident Donald Trump, König Charles, Königin Camilla und Melania Trump vor dem Weissen Haus. KEYSTONE

König Charles III. ist auf Besuch in den USA. Offiziell zum 250. Geburtstag des Landes. Doch eigentlich steckt eine mögliche Konfliktlösung zwischen den beiden Ländern im Fokus. Was ist von dem Treffen zu erwarten?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles III. und Königin Camilla besuchen die USA zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit.

Hinter dem Treffen stehen politische Spannungen, etwa wegen Differenzen im Iran-Konflikt.

London hofft, über Charles Einfluss auf Trump zu nehmen, auch wenn seine Rolle begrenzt ist. Mehr anzeigen

Trump liebt die Royals. Vielleicht ist er sogar etwas neidisch auf sie. Schliesslich besitzen sie Reichtum, Prunk, Schlösser, teils auch ganze Stadtteile. «God Save the King» lautet die britische Nationalhymne, ein eigenes Lied für den König.

Nun hat der US-Präsident König Charles III. und Königin Camilla zum Staatsbesuch eingeladen. 5 Fragen und Antworten zum Treffen.

Warum findet der Besuch überhaupt statt?

Am Montag sind König Charles III. und Königin Camilla in den Vereinigten Staaten zu einem offiziellen Staatsbesuch eingetroffen. Der offizielle Grund für die Reise: die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.

König Charles III. und Königin Camilla verlassen am Montag die britische Botschaft in den USA. KEYSTONE

Das Programm ist denn auch klassisch diplomatisch: Teetrinken, eine Gartenparty und ein prunkvolles Staatsbankett im Weissen Haus. Am Dienstag amerikanischer Zeit hält der König zudem eine Rede vor dem Kongress. Als zweiter britischer Monarch – nach seiner Mutter, Königin Elizabeth II., im Jahr 1991.

Was steckt wirklich hinter dem Treffen?

Der Staatsbesuch findet in einer angespannten Zeit für die Beziehung zwischen Grossbritannien und den USA statt. Seit dem Beginn des Krieges der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran im Februar 2026 hat sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten deutlich abgekühlt.

Die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer lehnt eine militärische Beteiligung ab. Diese Haltung stiess in Washington auf Kritik. US-Präsident Donald Trump erklärte mehrfach, Starmer sei «kein Winston Churchill».

Zudem zeigen kürzlich veröffentlichte interne E-Mails des Pentagon, dass die USA zeitweise auch Sanktionen gegen Grossbritannien und Spanien in Betracht zogen.

Der britische Premierminister Keir Starmer. sda

Dem Royal-Paar werden also eine mögliche vermittelnde Rolle zugeschrieben. In einem Interview mit der BBC beschrieb Trump Charles als «fantastischer Mann» und äusserte die Hoffnung, dass der Besuch die Beziehung verbessern werde.

Was erhofft sich die britische Regierung?

Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass ein britischer Monarch vor dem US-Kongress spricht. Als Königin Elizabeth II. 1991 ihre Rede hielt, befand man sich nach dem Kalten Krieg und wenige Monate nach Ende des ersten Irakkriegs.

Damals würdigte sie die Rolle der USA als Führungsmacht, sprach über die Nato, ihre Freiheit, den Rechtsstaat und erinnerte daran, dass Herrschaft, die «aus dem Lauf einer Waffe» heraus entstehe, nie von Dauer sei. Eine klare politische Botschaft.

Für Starner ist der König auch ein politisches Instrument. Wenn jemand Trump erreicht, dann einer, den er bewundert. Und der Präsident spricht gerne von seinem «Freund Charles». London hofft, auf diesem Weg Gehör für zentrale aussenpolitische Anliegen zu finden, unter anderem im Zusammenhang mit der Ukraine. Gemeint sind vor allem Sicherheits- und Ukraine-Anliegen: London will, dass die USA die Ukraine weiter stützen, Russland unter Druck setzen und einen möglichen Friedensprozess absichern.

Der ehemalige britische Botschafter Peter Mandelson. Keystone

Auch innenpolitisch steht die britische Regierung unter Druck. Unter anderem wegen der Affäre um den ehemaligen britischen Botschafter in den USA, Peter Mandelson. Konkret geht es dabei um seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Neue E‑Mails und Akten zeigen, dass Mandelson nach einer Anklage gegen Epstein praktische Unterstützung anbot und über Jahre in engem Kontakt mit ihm blieb, was zu massiver Kritik führte und zu seiner Entlassung als britischer Botschafter in den USA durch Premier Keir Starmer führte.

Zudem wirft die Öffentlichkeit ihm vor, während seiner Zeit als Wirtschaftsminister zwischen 2008 und 2010 vertrauliche Regierungsinformationen, etwa zu Steuer- und Finanzplänen, an Epstein weitergegeben und politische Gefälligkeiten für ihn erwogen zu haben. Die britische Regierung gab die entsprechenden Unterlagen an die Polizei weiter, die jetzt prüft, ob ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs oder Informationsweitergabe eingeleitet wird

Was wird Charles wohl in der Rede sagen?

Die entscheidende Frage ist, ob Charles die Erwartungen der Regierung erfüllen kann. Inhaltlich dürfte seine Rede vor dem Kongress vor allem die historische Verbundenheit und die Entwicklung der transatlantischen Beziehungen beleuchten.

Offen ist jedoch, ob er auch die aktuellen Spannungen zwischen den beiden Ländern direkt anspricht und damit womöglich zu ihrer Entschärfung beiträgt.

König Charles unterhält sich mit Melania Trump im Garten des Weissen Hauses. KEYSTONE

Die «Times» dämpft die Erwartungen mit einer pointierten Einschätzung: «König Charles besitzt zwar ein Zepter, aber keinen Zauberstab.»

Der Artikel macht deutlich, dass Charles die Differenzen zwischen Starmer und Trump – etwa in der Ukraine-Politik oder bei der Nato – nicht einfach auflösen kann. Dennoch könne er, «als Grossbritanniens erfahrenster zeremonieller Diplomat», den Ton der Gespräche beeinflussen. Genau darin dürfte die eigentliche Stärke dieses Staatsbesuchs liegen.

Wie geht der Staatsbesuch weiter?

Das Königspaar wird am Mittwoch weiter nach New York reisen, wo es den Opfern des 11. Septembers 2001 gedenken und an weiteren kulturellen und sozialen Veranstaltungen teilnehmen wird. Am Donnerstag, dem letzten Tag seiner Reise, besucht das Königspaar zum Schluss eine Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in Virginia.

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