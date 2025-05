«Königreich Deutschland» steht auf dem Hemd des «Reichsbürger»-Aktivisten Peter Fitzek. (Archivfoto) Hendrik Schmidt/dpa

In einer grossangelegten Aktion hat Deutschland das «Königreich Deutschland» verboten und führende Mitglieder festnehmen lassen. Auch in der Schweiz schlug die Justiz zu: In Solothurn wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peter Fitzek, der selbsternannte «König», wurde in Sachsen-Anhalt festgenommen.

In der Schweiz durchsuchte die Bundesanwaltschaft eine Wohnung im Kanton Solothurn.

Das «Königreich Deutschland» soll wirtschaftskriminelle Strukturen betrieben haben. Mehr anzeigen

Mit einem bundesweiten Schlag ist Deutschland gegen die Reichsbürger-Vereinigung «Königreich Deutschland» vorgegangen. Auch in der Schweiz kam es zu Ermittlungen: In Solothurn wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht, wie die Bundesanwaltschaft gegenüber «SRF» bestätigte.

Die Razzien begannen laut «Spiegel» in den frühen Morgenstunden und umfassten laut deutschem Innenministerium insgesamt sieben Bundesländer: Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sachsen-Anhalt wurde dabei der Gründer und selbsternannte «König» Peter Fitzek festgenommen. Gegen ihn lag seit Wochen ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde.

Das Innenministerium spricht von einem «Gegenstaat» mit kriminellen Strukturen. «Die Mitglieder dieser Gruppierung haben nicht nur demokratische Institutionen abgelehnt, sondern auch wirtschaftskriminelle Aktivitäten betrieben», erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Besonders besorgniserregend sei die antisemitisch geprägte Rhetorik der Gruppe. Solche Tendenzen seien mit den Grundwerten eines Rechtsstaates nicht vereinbar.

Schon lange Verbindungen in die Schweiz

Die Reichsbürger-Bewegung erkennt die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe weiter. Das «Königreich Deutschland» wurde 2012 von Peter Fitzek in Wittenberg ins Leben gerufen und gilt als derzeit grösste Organisation innerhalb der Szene – mit schätzungsweise rund 6000 Anhängern. Insgesamt zählt der deutsche Verfassungsschutz etwa 25’000 sogenannte Reichsbürgerinnen und Reichsbürger.

Bereits in der Vergangenheit hatte das «Königreich Deutschland» auch Verbindungen in die Schweiz. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) setzte die Organisation 2024 auf ihre Warnliste, da sie in der Schweiz nicht bewilligte Finanzdienstleistungen angeboten haben soll. In SRF-Recherchen wurde zudem offengelegt, dass die Schweiz als logistische Drehscheibe für die Aktivitäten Fitzeks diente.