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Ländereien in drei Staaten Königsfamilie der Emirate erhielt EU-Agrargelder in Millionenhöhe

Oliver Kohlmaier

7.5.2026

Die Familie von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan kann sich über Millionen an Agrargeldern von der EU freuen.
Die Familie von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan kann sich über Millionen an Agrargeldern von der EU freuen.
EPA/IAN LANGSDON/Keystone (Archivbild)

Einem Medienbericht zufolge hat die Königsfamilie der Emirate 65 Millionen Franken an Agrarsubventionen von der EU erhalten. Die Familie besitzt Ländereien in drei EU-Mitgliedsstaaten

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Agence France-Presse, Redaktion blue News

07.05.2026, 20:32

07.05.2026, 21:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sie besitzt Ländereien in drei EU-Mitgliedsstaaten: Die Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat einem Medienbericht zufolge 65 Millionen Franken Agrarsubventionen aus Brüssel erhalten.
  • Die Familie von Mohammed bin Sayed Al Nahyan gehört wegen Einnahmen aus dem Erdölgeschäft zu den reichsten der Welt.
  • Jährlich fliessen rund 55 Milliarden Euro an landwirtschaftliche Betriebe und Landeigentümer.
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Die Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Al Nahyan hat einem Medienbericht zufolge mehr als 71 Millionen Euro EU-Agrargelder erhalten (rund 65 Millionen Franken). Die Mittel seien zwischen 2019 und 2024 für Ländereien der Familie in Rumänien, Italien und Spanien geflossen, berichteten am Donnerstag die Zeitungen «Guardian», «El Diario» und «G4Media». Die EU-Kommission nahm den Bericht «zur Kenntnis».

Die Agrarförderung gehört zu den grössten Posten im EU-Haushalt. Jährlich fliessen rund 55 Milliarden Euro an landwirtschaftliche Betriebe und Landeigentümer. Die Höhe der Zahlungen hängt zum grossen Teil von der bewirtschafteten Fläche ab: Je grösser der Acker, desto mehr Geld gibt es. Vor dem Brexit gehörte die britische Königsfamilie zu den grössten Empfängern.

Die Familie des Präsidenten der VAE, Mohammed bin Sayed Al Nahyan, gehört wegen ihrer Öleinnahmen zu den reichsten der Welt. Sie gelangte dem Medienbericht zufolge vor allem über den rumänischen Agrarkonzern Agricost an die Gelder. Agricost bewirtschaftet demnach rund 57'000 Hektar, besitzt den grössten einzelnen Agrarbetrieb der EU und erhielt 2024 rund 10,5 Millionen Euro EU-Fördergelder.

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Brüssel will handeln

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte am Donnerstag, Brüssel werde Kontakt mit den Behörden in den betroffenen EU-Ländern aufnehmen. Die Kommission selbst greife nicht in die Auszahlung der Gelder ein, sagte sie weiter: «Diese Aufgabe und Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten.» Brüssel führe deshalb keine Listen über die Empfänger oder deren Eigentümer.

Die Kommission hat für eine Neuauflage der Agrarförderung ab 2028 vorgeschlagen, die Fördermittel auf maximal 100'000 Euro im Jahr pro Betrieb zu begrenzen. Solche Vorschläge hat Brüssel in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach eingebracht, sich damit aber nie durchgesetzt. Bauernverbände in mehren Staaten, darunter der Deutsche Bauernverband, setzen sich gegen eine Obergrenze ein.

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