Thailändischen Ermittlern ist nach längerer Observation ein grösserer Schlag gegen den Kokainhandel gelungen. Am Wochenende wurden vier Personen festgenommen, darunter auch ein Schweizer. Darüber berichten mehrere lokale Medien.
Im Fokus der Behörden steht ein 47-jähriger Nigerianer, der in Bangkok aufgegriffen wurde. Er soll eine zentrale Rolle im Vertrieb von Kokain gespielt haben. Parallel dazu nahmen Einsatzkräfte in Nonthaburi einen 60-jährigen Schweizer fest. Bei ihm wurde eine kleine Menge der Droge sichergestellt. Zwei weitere Verdächtige aus Thailand gingen den Beamten ebenfalls in Bangkok ins Netz.
Bei den Durchsuchungen stiessen die Ermittler auf rund 30 Gramm Kokain sowie auf Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken. Ein grösserer Geldbetrag war laut Berichten in der Decke eines Badezimmers versteckt.
Der mutmassliche Drahtzieher hat die Vorwürfe eingeräumt. Die Polizei wertet die Aktion als wichtigen Erfolg gegen eine bedeutende Dealerstruktur im Land. Die Ermittlungen laufen weiter.