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Ermittlungen laufen Kokainring in Thailand zerschlagen – Schweizer festgenommen

Lea Oetiker

20.4.2026

Ein Schweizer mit einer geringen Menge Kokain wurde in Thailand festgenommen. (Archivfoto)
Ein Schweizer mit einer geringen Menge Kokain wurde in Thailand festgenommen. (Archivfoto)
Marcus Brandt/dpa

Die thailändische Polizei hat ein mutmassliches Drogennetzwerk ausgehoben. Vier Personen wurden festgenommen, darunter ein Schweizer.

Lea Oetiker

20.04.2026, 06:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die thailändische Polizei hat ein mutmassliches Kokainnetzwerk zerschlagen.
  • Vier Personen wurden festgenommen, darunter ein Schweizer.
  • Die Behörden stellten Drogen und Vermögenswerte sicher, die Ermittlungen dauern an.
Mehr anzeigen

Thailändischen Ermittlern ist nach längerer Observation ein grösserer Schlag gegen den Kokainhandel gelungen. Am Wochenende wurden vier Personen festgenommen, darunter auch ein Schweizer. Darüber berichten mehrere lokale Medien.

Im Fokus der Behörden steht ein 47-jähriger Nigerianer, der in Bangkok aufgegriffen wurde. Er soll eine zentrale Rolle im Vertrieb von Kokain gespielt haben. Parallel dazu nahmen Einsatzkräfte in Nonthaburi einen 60-jährigen Schweizer fest. Bei ihm wurde eine kleine Menge der Droge sichergestellt. Zwei weitere Verdächtige aus Thailand gingen den Beamten ebenfalls in Bangkok ins Netz.

Bei den Durchsuchungen stiessen die Ermittler auf rund 30 Gramm Kokain sowie auf Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken. Ein grösserer Geldbetrag war laut Berichten in der Decke eines Badezimmers versteckt.

Der mutmassliche Drahtzieher hat die Vorwürfe eingeräumt. Die Polizei wertet die Aktion als wichtigen Erfolg gegen eine bedeutende Dealerstruktur im Land. Die Ermittlungen laufen weiter.

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