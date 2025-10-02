Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt. 02.10.2025

Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Regionaljets von Delta stiessen beim Rollen auf dem Taxiway zusammen.

Eine Flugbegleiterin verletzte sich am Knie, eine Person wurde ins Spital gebracht.

Der Flughafenbetrieb lief trotz des Vorfalls normal weiter. Mehr anzeigen

Am New Yorker Flughafen LaGuardia hat sich am Mittwochabend ein Zwischenfall ereignet: Zwei Delta-Regionaljets prallten beim Rollen auf dem Taxiway zusammen. Laut Angaben der Airline stiessen die beiden CRJ-900-Maschinen des Delta-Partners Endeavor Air mit geringer Geschwindigkeit zusammen.

Die eine Maschine war gerade aus Charlotte in North Carolina angekommen, als das Flugzeug, das nach Roanoke in Virginia starten sollte, mit seinem rechten Flügel die Cockpit-Front des anderen Jets traf.

Nach Angaben der Port Authority, die den Flughafen betreibt, wurde eine Flugbegleiterin am Knie verletzt. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Alle übrigen Passagiere blieben unverletzt. Die insgesamt 85 Reisenden beider Flüge wurden per Bus ins Terminal gebracht und erhielten Hotelunterkünfte sowie Verpflegung.

Immer wieder schwere Vorfälle

«Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden steht an erster Stelle», erklärte Delta in einer Mitteilung. Man werde den Vorfall zusammen mit den Behörden untersuchen.

Der Zwischenfall hatte keine Auswirkungen auf den übrigen Betrieb am Flughafen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wollte sich zunächst nicht zu Details äussern – wegen des laufenden «Shutdowns» ist unklar, wann eine Stellungnahme erfolgt.

In den USA kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gefährlichen Situationen. Der schwerste Zwischenfall ereignete sich im Januar, als ein Flugzeug mit mehr als 60 Passagieren an Bord mit einem Helikopter zusammenprallte. Im Februar crashte am Flughafen Chicago eine Boeing 767 beinahe mit einem Privatjet.