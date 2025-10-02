  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Flügel landet in Cockpitfenster Passagierjets kollidieren an Flughafen in New York

Sven Ziegler

2.10.2025

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt.

02.10.2025

Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt.

Sven Ziegler

02.10.2025, 07:56

02.10.2025, 07:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Regionaljets von Delta stiessen beim Rollen auf dem Taxiway zusammen.
  • Eine Flugbegleiterin verletzte sich am Knie, eine Person wurde ins Spital gebracht.
  • Der Flughafenbetrieb lief trotz des Vorfalls normal weiter.
Mehr anzeigen

Am New Yorker Flughafen LaGuardia hat sich am Mittwochabend ein Zwischenfall ereignet: Zwei Delta-Regionaljets prallten beim Rollen auf dem Taxiway zusammen. Laut Angaben der Airline stiessen die beiden CRJ-900-Maschinen des Delta-Partners Endeavor Air mit geringer Geschwindigkeit zusammen.

Die eine Maschine war gerade aus Charlotte in North Carolina angekommen, als das Flugzeug, das nach Roanoke in Virginia starten sollte, mit seinem rechten Flügel die Cockpit-Front des anderen Jets traf.

Crash am Sustenpass. Schweizer Kampfjet abgestürzt – Fall deckt Sicherheitsproblem auf

Crash am SustenpassSchweizer Kampfjet abgestürzt – Fall deckt Sicherheitsproblem auf

Nach Angaben der Port Authority, die den Flughafen betreibt, wurde eine Flugbegleiterin am Knie verletzt. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Alle übrigen Passagiere blieben unverletzt. Die insgesamt 85 Reisenden beider Flüge wurden per Bus ins Terminal gebracht und erhielten Hotelunterkünfte sowie Verpflegung.

Immer wieder schwere Vorfälle

«Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden steht an erster Stelle», erklärte Delta in einer Mitteilung. Man werde den Vorfall zusammen mit den Behörden untersuchen.

Der Zwischenfall hatte keine Auswirkungen auf den übrigen Betrieb am Flughafen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wollte sich zunächst nicht zu Details äussern – wegen des laufenden «Shutdowns» ist unklar, wann eine Stellungnahme erfolgt.

In den USA kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gefährlichen Situationen. Der schwerste Zwischenfall ereignete sich im Januar, als ein Flugzeug mit mehr als 60 Passagieren an Bord mit einem Helikopter zusammenprallte. Im Februar crashte am Flughafen Chicago eine Boeing 767 beinahe mit einem Privatjet

Mehr internationale News

Umwelt. Forscher finden 135 Pestizide in Schweizer Bächen und Flüssen

UmweltForscher finden 135 Pestizide in Schweizer Bächen und Flüssen

Politik. Bericht: USA liefern Ukraine Infos für Angriffe auf Ziele in Russland

PolitikBericht: USA liefern Ukraine Infos für Angriffe auf Ziele in Russland

Russland. Sorge um Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen

RusslandSorge um Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen

Meistgelesen

Kiew nutzt eingeschlossene Russen weiter als Köder – und lässt Putins Wirtschaft bluten
«Mein verstorbener Mann Kurt ist und bleibt die Hauptperson in meinem Leben»
US-Handelsminister inszeniert sich im TV – auf Kosten der Schweiz
Das ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami
Prämien steigen deutlich stärker als 4,4 Prozent