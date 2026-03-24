Kommt ein Abkommen? Widersprüchliche Signale aus Washington und Teheran – und Angriffe gehen weiter

Der Iran feuert am frühen Dienstagmorgen weitere Raketen auf Israel ab. Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Trump verschiebt seine angedrohten Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur. Raketen und Drohnen fliegen weiter. Und Trump und Teheran senden widersprüchliche Signale in Sachen Verhandlungen über ein Ende des Krieges zustande. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagt nach den von Trump verkündeten Gesprächen mit dem Iran in einer Videobotschaft, dass der US-Präsident eine Chance auf ein Abkommen sieht.

Netanjahu hat eine Fortsetzung der Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon angekündigt. Mehr anzeigen

Die iranischen Streitkräfte beschiessen Ziele in Israel. Benjamin Netanjahu glaubt an eine Einigung der USA mit dem Iran – plant aber neue Angriffe.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag (24.3.) passiert ist.

Widersprüchliche Signale

Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.

Zuvor hatte Trump ultimativ angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis «sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten» in den vergangenen Tagen bezeichnet. Ursprünglich hatte er Teheran eine Frist bis zur heutigen Nacht gesetzt, die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Strasse von Hormus zu öffnen – andernfalls wollte er Irans Kraftwerke zerstören lassen.

Stattdessen will er nun weitere fünf Tage auf Attacken gegen Kraftwerke und Energieinfrastruktur verzichten, wie er auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

Bild: Screenshot Donald Trump/Truth Social

Trump hatte zuvor erklärt, man werde voraussichtlich am Montag (Ortszeit) mit der iranischen Seite telefonieren. Aus Teheran gab es dafür keine Bestätigung.

Auch hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementiert, dass es Verhandlungen mit den USA gegeben habe. «Fake News» würden genutzt, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren und dem «Sumpf zu entkommen, in dem die USA und Israel feststecken». Nach Informationen des US-Nachrichtenportals Axios hatten jedoch Ägypten, Pakistan und die Türkei am Sonntag zwischen den USA und Iran vermittelt und dabei versucht, für Montag ein Telefonat zwischen Ghalibaf und Trumps Team zu arrangieren.

Netanjahu: Trump sieht Chance für Abkommen

Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte nach den von Trump verkündeten Gesprächen mit dem Iran in einer Videobotschaft: «Präsident (Donald) Trump ist überzeugt, dass es eine Chance gibt, die enormen Erfolge, die wir mit dem US-Militär erzielt haben, zu nutzen, um die Kriegsziele durch ein Abkommen zu verwirklichen – ein Abkommen, das unsere vitalen Interessen schützt.» Nach Trumps Darstellung wurde man sich mit dem Iran in rund 15 Punkten einig.

Trump zeigte sich zudem zuversichtlich, dass Israel von einem möglichen Deal ebenfalls überzeugt sein werde. Der Verbündete will allerdings den Iran vorerst weiter angreifen. «Wir zerschlagen das Raketenprogramm und das Atomprogramm», sagte Ministerpräsident Netanjahu in der Videobotschaft.

Angriffe gehen weiter

Israels Luftabwehr war in der Nacht erneut wegen gleich mehrerer iranischer Raketenangriffe im Einsatz. Auch Saudi-Arabien und Bahrain meldeten wieder Beschuss durch Drohnen und Raketen. Israel setzt wiederum seine Attacken im Iran und im Libanon fort, wie Regierungschef Benjamin Netanjahu ankündigte.

Der Iran hat nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens weitere Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Angriffe hätten «mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen», hiess es im staatlichen iranischen Fernsehsender Irib. Die israelische Armee teilte mit, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen.

Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom veröffentlichte ein Video eines beschädigten Gebäudes und teilte mit, dass es keine Toten gegeben habe.