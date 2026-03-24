Kommt ein Abkommen? Widersprüchliche Signale aus Washington und Teheran – und Angriffe gehen weiter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Das ist in der Nacht passiert Kommt ein Abkommen? Widersprüchliche Signale aus Washington und Teheran – und Angriffe gehen weiter

Agenturen

24.3.2026

Der Iran feuert am frühen Dienstagmorgen weitere Raketen auf Israel ab. 
Der Iran feuert am frühen Dienstagmorgen weitere Raketen auf Israel ab. 
Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Trump verschiebt seine angedrohten Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur. Raketen und Drohnen fliegen weiter. Und Trump und Teheran senden widersprüchliche Signale in Sachen Verhandlungen über ein Ende des Krieges zustande. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen

24.03.2026, 06:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.
  • Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagt nach den von Trump verkündeten Gesprächen mit dem Iran in einer Videobotschaft, dass der US-Präsident eine Chance auf ein Abkommen sieht.
  • Netanjahu hat eine Fortsetzung der Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon angekündigt.
Mehr anzeigen

Die iranischen Streitkräfte beschiessen Ziele in Israel. Benjamin Netanjahu glaubt an eine Einigung der USA mit dem Iran – plant aber neue Angriffe.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag (24.3.) passiert ist.

Widersprüchliche Signale

Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter. 

Zuvor hatte Trump ultimativ angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis «sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten» in den vergangenen Tagen bezeichnet. Ursprünglich hatte er Teheran eine Frist bis zur heutigen Nacht gesetzt, die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Strasse von Hormus zu öffnen – andernfalls wollte er Irans Kraftwerke zerstören lassen.

Stattdessen will er nun weitere fünf Tage auf Attacken gegen Kraftwerke und Energieinfrastruktur verzichten, wie er auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

Bild: Screenshot Donald Trump/Truth Social

Trump hatte zuvor erklärt, man werde voraussichtlich am Montag (Ortszeit) mit der iranischen Seite telefonieren. Aus Teheran gab es dafür keine Bestätigung.

Auch hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementiert, dass es Verhandlungen mit den USA gegeben habe. «Fake News» würden genutzt, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren und dem «Sumpf zu entkommen, in dem die USA und Israel feststecken». Nach Informationen des US-Nachrichtenportals Axios hatten jedoch Ägypten, Pakistan und die Türkei am Sonntag zwischen den USA und Iran vermittelt und dabei versucht, für Montag ein Telefonat zwischen Ghalibaf und Trumps Team zu arrangieren.

Netanjahu: Trump sieht Chance für Abkommen

Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte nach den von Trump verkündeten Gesprächen mit dem Iran in einer Videobotschaft: «Präsident (Donald) Trump ist überzeugt, dass es eine Chance gibt, die enormen Erfolge, die wir mit dem US-Militär erzielt haben, zu nutzen, um die Kriegsziele durch ein Abkommen zu verwirklichen – ein Abkommen, das unsere vitalen Interessen schützt.» Nach Trumps Darstellung wurde man sich mit dem Iran in rund 15 Punkten einig.

Trump zeigte sich zudem zuversichtlich, dass Israel von einem möglichen Deal ebenfalls überzeugt sein werde. Der Verbündete will allerdings den Iran vorerst weiter angreifen. «Wir zerschlagen das Raketenprogramm und das Atomprogramm», sagte Ministerpräsident Netanjahu in der Videobotschaft.

Angriffe gehen weiter

Israels Luftabwehr war in der Nacht erneut wegen gleich mehrerer iranischer Raketenangriffe im Einsatz. Auch Saudi-Arabien und Bahrain meldeten wieder Beschuss durch Drohnen und Raketen. Israel setzt wiederum seine Attacken im Iran und im Libanon fort, wie Regierungschef Benjamin Netanjahu ankündigte.

Der Iran hat nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens weitere Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Angriffe hätten «mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen», hiess es im staatlichen iranischen Fernsehsender Irib. Die israelische Armee teilte mit, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen.

Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom veröffentlichte ein Video eines beschädigten Gebäudes und teilte mit, dass es keine Toten gegeben habe.

Nach Trumps Ultimatum: Anspannung und Trotz im Iran

Nach Trumps Ultimatum: Anspannung und Trotz im Iran

Eskalation am Golf: Nach Trumps Ultimatum droht Teheran mit der vollständigen Schliessung der Strasse von Hormus. Die Meerenge ist entscheidend für den weltweiten Ölhandel. Sollte der Iran diese nicht vollständig öffnen, hatte Trump am Sonntag mit der Zerstörung von Energieanlagen gedroht. Die Börsen in Asien fallen stark, der Ölpreis steigt weiter. Schah-Sohn Reza Pahlavi warnt vor Angriffen auf die zivile Infrastruktur. «Das Regime muss demontiert werden, der Iran selbst aber geschützt bleiben».

23.03.2026

Mehr zum Thema

Angriff auf den Iran. Netanjahu kündigt nach Trump-Telefonat Fortsetzung der Angriffe an

Angriff auf den IranNetanjahu kündigt nach Trump-Telefonat Fortsetzung der Angriffe an

Countdown im Nahost-Krieg. Trump droht in 48 Stunden mit dem grossen Knall

Countdown im Nahost-KriegTrump droht in 48 Stunden mit dem grossen Knall

Angriff auf Diego Garcia. Plötzlich reichen Irans Raketen 4000 Kilometer weit

Angriff auf Diego GarciaPlötzlich reichen Irans Raketen 4000 Kilometer weit

Meistgelesen

Baume-Schneider war dagegen – doch musste schweigen
Iran-Experte warnt Trump vor «gefährlicher Illusion»
Mainz 05 schreibt unter Urs Fischer Klub-Geschichte
Warum selbst Republikaner Trumps Kandidatin Casey Means bremsen
Kommt ein Abkommen? Widersprüchliche Signale aus Washington und Teheran – und Angriffe gehen weiter