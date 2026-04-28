Streit um LuxusbauKommt Trump jetzt dank Attentats-Versuch endlich zu seinem Ballsaal?
Dominik Müller
28.4.2026
Der Vorfall am Gala-Dinner in Washington bringt Bewegung in Trumps umstrittenes Bauprojekt im Weissen Haus. Republikaner drängen auf eine schnelle Umsetzung, doch im Senat fehlt die nötige Unterstützung.
Nach den Schüssen am Rande des White House Correspondents' Dinner wächst in Washington der politische Druck, den geplanten Ballsaal im Weissen Haus rasch zu realisieren. Das Projekt von Präsident Donald Trump war zuvor gestoppt worden, nachdem ein Gericht entschieden hatte, dass der Kongress ausdrücklich zustimmen muss.
Nun sehen viele Republikaner den Ballsaal nicht mehr nur als Prestigeprojekt, sondern als Sicherheitsfrage. Senator Lindsey Graham erklärte, er habe direkt mit Trump gesprochen und fordert, das Vorhaben zu «beschleunigen».
Auch Senator Eric Schmitt betonte, der Vorfall habe den Fokus darauf «erneuert», Wege zu finden, den Bau ohne Verzögerung umzusetzen.
Mehrere republikanische Senatoren wollen bereits diese Woche entsprechende Gesetzesinitiativen vorantreiben, berichtet «Politico». Doch das Vorhaben stösst auf erhebliche Hürden: Im Senat fehlt die nötige Unterstützung, um eine Blockade zu überwinden, zumal die Demokraten das Projekt klar ablehnen.
Uneinigkeit auch bei Republikanern
Kritik gibt es vor allem daran, dass Trump den bisherigen Ostflügel ohne ausreichende Abstimmung abreissen liess. Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten, sagte dazu: «Wenn Republikaner wirklich die Sicherheit verbessern wollen, sollten sie gemeinsam mit den Demokraten den Secret Service finanzieren – nicht Donald Trumps Luxus-Ballsaal.»
In der republikanischen Partei selbst ist man sich ebenfalls uneinig. Während Graham bis zu 400 Millionen Dollar für den Bau vorsieht, plädieren andere wie Senator Rand Paul für deutlich geringere Mittel. Zudem gilt es als unwahrscheinlich, das Projekt in ein laufendes Budgetgesetz zur Finanzierung von Grenzschutz und Einwanderungsbehörden einzubauen.
Senatsmehrheitsführer John Thune zeigte sich entsprechend zurückhaltend und sprach lediglich davon, auszuloten, was «machbar» sei. Graham setzt dennoch auf eine eigenständige Vorlage: «Lassen wir es als separates Gesetz versuchen – und wenn das scheitert, brauchen wir einen Plan B.»
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