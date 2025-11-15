  1. Privatkunden
Neun Tote Beschlagnahmter Sprengstoff explodiert in Polizeiposten in Kaschmir

dpa

15.11.2025 - 14:17

In einer Polizeiwache in Nowgam, Kaschmir, detoniert von der Polizei beschlagnahmter Sprengstoff. Neun Personen sterben, Dutzende weitere werden verletzt. 
In einer Polizeiwache in Nowgam, Kaschmir, detoniert von der Polizei beschlagnahmter Sprengstoff. Neun Personen sterben, Dutzende weitere werden verletzt. 
IMAGO/SOPA Images

Bei der Untersuchung beschlagnahmten Sprengstoffs kommt es in einer Polizeistation in Kaschmir zu einer verheerenden Explosion. Neun Menschen sterben, dutzende werden verletzt. 

DPA

15.11.2025, 14:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Polizeistation in Kaschmir kamen bei der Explosion beschlagnahmten Sprengstoffs mindestens neun Menschen ums Leben, darunter Polizei- und Forensikmitarbeiter.
  • Die Explosion ereignete sich laut Polizei bei der Untersuchung des Materials und wird als Unfall eingestuft.
  • Der Sprengstoff stammte aus Razzien nach einem tödlichen Autobombenanschlag in Neu-Delhi, der als Terrorangriff behandelt wird.
Mehr anzeigen

In einer Polizeistation im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir hat die Explosion von beschlagnahmten Sprengstoff mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Mindestens 32 weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei im Gebiet Nowgam der Regionalhauptstadt Srinagar am Samstag mit.

Polizeichef Nalin Prabhat erklärte, die Detonation sei bei der Untersuchung des Materials durch forensische Experten und Polizeikräfte ausgelöst worden. Prabhat sprach von einem Unfall.

Bei den Toten handelte es sich laut dem Polizeichef um sechs Polizei- und Forensikmitarbeiter, zwei zivile Verwaltungsbeamte sowie einen Zivilisten. Einige der Verletzten seien in kritischem Zustand.

Sprengstoff stammt aus Razzien nach Bombenanschlag

Die gewaltige Explosion zerstörte grosse Teile der Polizeistation und setzte das Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge in Brand. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Press Trust of India zufolge kam es zu mehreren kleineren Folgeexplosionen, die zunächst Rettungs- und Bergungsarbeiten behinderten.

Der Sprengstoff war laut Prabhat bei Razzien in der Stadt Faridabad sichergestellt worden, kurz vor der Explosion einer Autobombe in der Hauptstadt Neu-Delhi, bei der am Montag mindestens acht Menschen ums Leben kamen.

Die Behörden stuften die Explosion in Neu-Delhi als Terrorangriff ein. Die indischen Sicherheitsbehörden sind seither mehrfach zu Razzien in Kaschmir ausgerückt. Hunderte Menschen wurden verhört, Dutzende wurden festgenommen.

