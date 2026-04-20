Freund von PutinKreml begrüsst Radews Wahlsieg in Bulgarien
SDA
20.4.2026 - 13:58
Russland hat den Sieg von Ex-Präsident Rumen Radew bei der Parlamentswahl in Bulgarien begrüsst.
Keystone-SDA
20.04.2026, 13:58
20.04.2026, 14:36
SDA
«Aber natürlich imponieren uns die Äusserungen von Herrn Radew, der bei der Wahl gesiegt hat, und von einigen anderen europäischen Führern über die Bereitschaft, Probleme auf dem Weg eines pragmatischen Dialogs zu lösen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. «Wir begrüssen das.»
Russland habe stets seine Bereitschaft zum Dialog deutlich gemacht, sagte Peskow. Kremlchef Wladimir Putin hatte Radew 2019 beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg empfangen – damals war der Bulgare dort als Präsident zu Gast.
Zugleich meinte Peskow, es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, «ob sich das allgemeine europäische Klima ändert». Aus Brüssel gebe es andere Wortmeldungen. Moskau wirft der EU immer wieder eine antirussische Politik vor.
Peskow betonte, dass Probleme auf dem Weg von Verhandlungen gelöst werden sollten. «Russland hat sich nie einem Dialog verschlossen. Im Gegenteil – wir suchen den Dialog, aber meistens findet dies in Europa noch keine Entsprechung», sagte er.
Die EU hat eine Reihe von Sanktionen erlassen gegen Russland, das seit mehr als vier Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik
Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.»
15.04.2026
Klartext: Papst äussert sich zu Trump
14.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik