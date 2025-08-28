  1. Privatkunden
US-Lieferungen im Visier Kreml-Drohnen spähen deutsche Waffenrouten für die Ukraine aus

Andreas Fischer

28.8.2025

In Deutschland kommt es regelmässig zu illegalen Flügen von unbemannten Drohnen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. (Archivbild)
In Deutschland kommt es regelmässig zu illegalen Flügen von unbemannten Drohnen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. (Archivbild)
Monika Skolimowska/dpa

Russland spioniert mit Drohnen in Deutschland streng geheime Rüstungstransporte an die Ukraine aus. Der deutsche Verteidigungsminister spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel.

Redaktion blue News

28.08.2025, 20:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russische Drohnen spähen tief in Deutschland streng geheime Waffenlieferungen an die Ukraine aus.
  • Im Jahr 2025 wurde bereits eine dreistellige Zahl von Drohnen-Überflügen registriert.
  • Der deutsche Verteidigungsminister zeigt sich kaum überrascht, hat aber auch keine Handhabe gegen die Drohnen.
Mehr anzeigen

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich wenig überrascht über einen Medienbericht gezeigt, wonach russische Drohnen möglicherweise über Ostdeutschland Nachschubwege für westliche Militärgüter an die Ukraine auskundschaften.

In einem Bericht der «New York Times» heisst es unter Berufung auf Quellen aus US-Behörden und anderen westlichen Staaten, Russland oder russische Unterstützer liessen Routen im Osten Deutschlands, die für die Lieferung von Militärgütern an die Ukraine genutzt würden, mit Drohnen überwachen. Auch die «Wirtschaftswoche» berichtete über solche Spähflüge russischer Drohnen in Deutschland.

Ein Ziel der Spionageaktionen ist laut «Wirtschaftswoche» das Auskundschaften der Routen europäischer Militärtransporte, die ständig verändert würden. In Erfahrung gebracht werde dabei auch, welche Waffen die Ukraine bald erreichen werden und wann frische Munition die Front erreiche.

Ukraine-Ticker. Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew +++ Weisses Haus kritisiert Putin und Selenskyj nach neuen Angriffen

Ukraine-TickerGuterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew +++ Weisses Haus kritisiert Putin und Selenskyj nach neuen Angriffen

Westliche Geheimdienste gehen demnach davon aus, dass Russland gut informiert ist, welche Rüstungs- und Mischkonzerne für die Ukraine produzieren. Daraus könnten sich auch Gefahren für deren Leitungspersonal ergeben.

Die Betroffenen müssten damit rechnen, im Fadenkreuz russischer Agenten zu stehen. Im vergangenen Jahr hatte ein Anschlag auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger nur knapp verhindert werden können.

Kaum Handhabe gegen Putins Spionage-Drohnen

Deutschlands Bundeswehr sei - was Drohnen angehe - nicht zuständig für die Überwachung von zivilem Territorium oder Strassenverbindungen in Deutschland, sagte Pistorius auf Nachfrage nach einem Treffen mit seiner spanischen Amtskollegin Margarita Robles in Berlin.

«Aber ja, dass Drohnen auch irgendwo über den Häfen, über den Eisenbahnanlagen unterwegs sind, dürfte niemanden überraschen. Es gibt aber nicht so furchtbar viel Handhabe dagegen.» Insgesamt sei im laufenden Jahr bereits eine dreistellige Zahl von Drohnen-Überflügen registriert worden.

Russland im Verdacht. Drohnen nahe Militärflugplatz Meiringen – Armee kann nichts machen

Russland im VerdachtDrohnen nahe Militärflugplatz Meiringen – Armee kann nichts machen

Der Verteidigungsminister sagte, die Zuordnung, von wo aus Drohnen gesteuert werden, sei oft sehr schwierig. Er betonte, dass der Schutz militärischer Anlagen verstärkt worden sei, und nannte Techniken zum Abfangen von Drohnen. «Aber das ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel technischer Art zwischen dem, was Drohnenentwickler machen, und dem, was wir tun können - auch das gehört zur Wahrheit dazu.»

Mehr zum Thema

Ärzte sprechen von Wunder. Peiniger erklärten ihn für tot – ukrainischer Soldat überlebt fünf Tage Höllenmarsch

Ärzte sprechen von WunderPeiniger erklärten ihn für tot – ukrainischer Soldat überlebt fünf Tage Höllenmarsch

Enger Unterstützer. Mit nur einem Satz wird Putin-Hardliner zum Staatsfeind

Enger UnterstützerMit nur einem Satz wird Putin-Hardliner zum Staatsfeind

Bei Pokrowsk. Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

Bei PokrowskKiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

