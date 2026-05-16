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Zweitägiger Staatsbesuch Kreml kündigt Putin-Reise nach China an

SDA

16.5.2026 - 09:11

ARCHIV – Der russische Präsident Wladimir Putin (l) spricht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während eines Familienfotos auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/dpa
ARCHIV – Der russische Präsident Wladimir Putin (l) spricht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während eines Familienfotos auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/dpa
Keystone

Russlands Präsident Wladimir Putin reist kommende Woche nach China. In Peking will er mit Staatschef Xi Jinping über die Beziehungen beider Länder sowie internationale Konflikte sprechen. Der Besuch folgt nur wenige Tage nach Donald Trumps Staatsreise nach China.

Keystone-SDA

16.05.2026, 09:11

16.05.2026, 09:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kreml hat einen China-Besuch von Wladimir Putin für Dienstag und Mittwoch angekündigt.
  • Putin und Xi Jinping wollen über die Beziehungen ihrer Länder sowie internationale Konflikte beraten.
  • Die Reise erfolgt kurz nach dem China-Besuch von US-Präsident Donald Trump.
Mehr anzeigen

Der Kreml hat einen Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin für Dienstag und Mittwoch in China angekündigt. Putin folge damit einer Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, teilte der Kreml mit.

Bei dem Besuch sollen Putin und Xi demnach über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt.

Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

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