Auf einem exklusiven Moskauer Friedhof sollen einer oder zwei Generäle beerdigt worden sein. Laut Beobachtern soll es sich um Opfer des Bombenanschlags auf das Nobel-Restaurant Balzi Rossi am 1. August handeln.

Dieses Bild soll ein frisches Grab auf dem Moskauer Trojekurowo-Friedhof zeigen, in dem ein Opfer des Anschlags vom 1. August in Moskau beerdigt worden ist.

Darum geht’s Beobachter berichten von einer heimlichen Beerdigung hoher russischer Militärs in Moskau.

Dabei soll es sich um eines oder zwei Opfer des Bombenanschlags im Moskau vom 1. August handeln.

Einer der Beerdigten soll General Igor Yerusalimow Zusammenfassung erstellt mit

Hat Russland klammheimlich einen General beerdigt, der beim Anschlag in Moskau ums Leben gekommen ist? Das exilrussiche Portal Medusa und mehrere ukrainische Medien berichten, dass auf dem Friedhof Trojekurowo eine Beisetzung stattgefunden habe; an einer Stelle, die für hohe Militärs und Geheimdienstmitarbeitende reserviert sei.

Im Moskauer Nobel-Restaurant Balzi Rossi explodierte am 1. August eine Bombe. Dabei sind mindestens drei Personen ums Leben gekommen.

Nun berichten russische Telegram-Kanäle, aus denen exilrussiche und ukrainische Beobachter zitieren, von einer Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den ganzen Morgen hätten Sicherheitskräfte um den Friedhof patrouilliert, Besucher seien mit Metalldetektoren gescannt worden. Eine Ehrengarde habe die Flagge der Weltraumstreitkräfte getragen. Auf dem Sarg sei eine Flagge der Landstreitkräfte platziert worden sein.

Ein Name kursiert

Einer der Beerdigten könnte laut der Ukrainska Prawda General Igor Yerusalimow sein – der Blogger Necro Mancer, den mehrere News-Portale zitieren, hatte Beileidsbekundungen für den Militär entdeckt.

Augenzeugen hätten zudem von einem «relativ jungen» Generalmajor berichtet. Unklar ist, ob damit der 53-jährige Yerusalimow gemeint ist oder ein weiterer General.

Die Blogger und weiteren Beobachter gehen davon aus, dass der Anschlag in Moskau der Geburtstagsfeier Aleksandr Tschajko gegolten habe, dem Kommandeur der russischen Luft- und Raumstreitkräfte. Eine offizielle Bestätigung, wer beim Attentat ums Leben gekommen ist, gibt es ebenso wenig wie zur Beerdigung auf dem Moskauer Trojekurowo-Friedhof.