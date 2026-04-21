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Putin greift durch Schweizer NGO wird in Russland kriminalisiert

SDA

21.4.2026 - 11:40

Wladimir Putin. (Archivbild)
Wladimir Putin. (Archivbild)
Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russland erklärt eine NGO mit Sitz in der Schweiz für «unerwünscht». Für Menschen in Russland kann bereits eine Zusammenarbeit strafbar werden – selbst Spenden oder Kontakte bergen Risiken.

Keystone-SDA

21.04.2026, 11:40

21.04.2026, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russland stuft die NGO «Russland der Zukunft – Schweiz» als «unerwünscht» ein.
  • Damit wird jede Zusammenarbeit für Personen in Russland strafbar oder riskant.
  • Die Organisation spricht von wachsender politischer Repression und will ihre Arbeit fortsetzen.
Mehr anzeigen

Die russischen Behörden haben die Nichtregierungsorganisation «Russland der Zukunft – Schweiz» offiziell als «unerwünscht» eingestuft. Das teilte die Organisation selbst mit.

Die Entscheidung basiere auf einem Beschluss der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom 31. März und der anschliessenden Aufnahme in das Register des Justizministeriums, wie die Nichtregierungsorganisation (NGO), der zahlreiche Exil-Russinnen und -Russen in der Schweiz angehören, mitteilte. Offiziell sei dies am 15. April bekannt gegeben worden.

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die Einstufung erfolge vor dem Hintergrund einer massiven Eskalation politischer Verfolgung in Russland, so die NGO. In den letzten Monaten hätten russische Gerichte beispiellos harte Haftstrafen verhängt, die an Repressionen aus sowjetischen Zeiten erinnerten.

Nach russischem Recht droht Personen, die mit «unerwünschten» Organisationen zusammenarbeiten – auch durch Spenden -, administrative oder strafrechtliche Verfolgung. Diese Risiken betreffen nicht nur Einwohner Russlands, sondern auch Personen, die Reisen dorthin planen, da finanzielle Transaktionen oder digitale Spuren als Vorwand für eine Verfolgung dienen können.

Gegen russische Aggression in der Ukraine

«Trotz dieses Drucks werden wir unsere Arbeit auf internationaler Ebene fortsetzen», wird Andrey Lipattsev, Sprecher von Russland der Zukunft – Schweiz, zitiert. Und: weiter: «Unsere Prioritäten bleiben die Unterstützung von Gewissensgefangenen, die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Mobilisierung internationaler Aufmerksamkeit gegen Repression und Korruption.»

Der Verein «setzt sich gegen die russische Aggression in der Ukraine ein», heisst es auf dessen Homepage. Und: «Wir fordern die sofortige Beendigung dieses Krieges. Wir fordern die Achtung der Menschenrechte und Freiheiten in Russland, wir fordern ein Ende der Verfolgung von Russinnen und Russen wegen ihrer Antikriegsposition und Kritik am kriminellen Putin-Regime.»

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