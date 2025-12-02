  1. Privatkunden
Nicht weiter von Frieden entfernt Witkoff bespricht Moskauer Ergebnisse mit Trump

dpa

2.12.2025 - 23:34

Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Wladimir Putin mit den US-Abgesandten.
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Wladimir Putin mit den US-Abgesandten.
Bild: dpa

Ein Berater von Kremlchef Putin bezeichnet das fünfstündige Gespräch mit US-Vertretern über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine als nützlich. Nun soll Präsident Trump informiert werden.

,

DPA, Redaktion blue News

02.12.2025, 23:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf Stunden dauerte das Gespräch zwischen Putin und US-Vertretern über ein Ende des Ukraine-Krieges.
  • Putins Berater sprach von konstruktiven, inhaltsreichen und nützlichen Unterredungen.
  • Die Seiten seien nach den Gesprächen nicht weiter von einem Frieden entfernt, aber auch nicht näher an einer Lösung des Konflikts.
Mehr anzeigen

Nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau will der US-Gesandte Steve Witkoff nach Kremlangaben nun in die USA zurückreisen, um Präsident Donald Trump über die Ergebnisse zu informieren. Danach wollten die US-Vertreter, unter ihnen war in Moskau auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, wieder mit Russland Kontakt aufnehmen, sagte Putins Berater Juri Uschakow russischen Medien zufolge nach Ende des rund fünfstündigen Gesprächs. Dabei sei es um die Punkte von Trumps Friedensplan für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine gegangen. 

Uschakow sprach von konstruktiven, inhaltsreichen und nützlichen Unterredungen. Die Seiten seien nach den Gesprächen nicht weiter von einem Frieden entfernt, aber auch nicht näher an einer Lösung des Konflikts. Es gebe noch viel Arbeit, sagte Uschakow. So gebe es noch keinen Kompromiss etwa zur Frage der von Russland geforderten Abtretung ukrainischer Gebiete. Putin fordert den gesamte Donbass, obwohl er Teile nicht kontrolliert. Kiew lehnte das stets ab.

Viele anfängliche Vorschläge nicht annehmbar

Ende November war ein Friedensplan mit 28 Punkten publik geworden. Er hat aber in den vergangenen Tagen Änderungen durchlaufen, weil für die Ukraine wie für die europäischen Staaten viele anfängliche Vorschläge nicht annehmbar waren. Zuletzt hatten die USA und die Ukraine bilateral an dem Plan gearbeitet.

Putin hat seine Truppen vor mehr als dreieinhalb Jahren in der Ukraine einmarschieren lassen.

