Nach der Türkei hat auch Ägypten einem Kreuzfahrtschiff mit überwiegend LGBTQ+-Reisenden die Einfahrt verweigert. Für die Organisatoren kommt der Entscheid überraschend – die gleiche Route war im vergangenen Jahr noch problemlos möglich.

Darum geht’s Nach der Türkei hat auch Ägypten der «Scarlet Lady» die Einfahrt in seine Gewässer verweigert.

Das Schiff ist im Rahmen der «Atlantis Gay Cruise» mit überwiegend LGBTQ+-Reisenden unterwegs.

Die Organisatoren suchen nun einen alternativen Hafen, eine offizielle Begründung aus Ägypten liegt bisher nicht vor. Zusammenfassung erstellt mit

Für die Passagiere der «Scarlet Lady» setzt sich eine ungewöhnliche Serie fort: Nachdem die Türkei dem Kreuzfahrtschiff bereits das Anlegen verweigert hatte, darf das Schiff nun auch nicht in Ägypten einlaufen.

Die «Scarlet Lady» ist im Rahmen der «Atlantis Gay Cruise» unterwegs – einer Kreuzfahrt, die sich insbesondere an LGBTQ+-Reisende richtet. Geplant waren unter anderem Stopps im türkischen Aydin und im ägyptischen Alexandria. Beide mussten jedoch gestrichen werden.

Während die türkischen Behörden ihre Entscheidung laut Medienberichten mit «moralischen Bedenken» begründeten, gibt es aus Ägypten bislang keine offizielle Stellungnahme. Den Passagieren wurde in der Nacht mitgeteilt, dass das Schiff nicht in ägyptische Gewässer einfahren und auch nicht in Alexandria anlegen dürfe. Die Organisatoren suchen nun nach einem alternativen Hafen. Kreta soll weiterhin planmässig angelaufen werden.

Zweites Verbot innert weniger Tage

Für Atlantis Events ist der Vorfall aussergewöhnlich. Nach Angaben der Organisatoren war dieselbe Route im vergangenen Jahr ohne Probleme möglich. Ein Mitreisender schrieb zudem, in der 36-jährigen Unternehmensgeschichte sei einem Atlantis-Schiff noch nie die Einfahrt in einen Hafen verweigert worden – nun sei dies innerhalb weniger Tage gleich in zwei Ländern geschehen.

Homosexualität ist weder in der Türkei noch in Ägypten ausdrücklich verboten. Allerdings gehen beide Länder unterschiedlich gegen die LGBTQ+-Community vor. In Ägypten können Behörden unter anderem weit gefasste Gesetze zum Schutz der öffentlichen Moral anwenden, um gegen homosexuelle Menschen vorzugehen.