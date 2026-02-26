  1. Privatkunden
Böse Überraschung für Touristen Kreuzfahrtschiff legt vorzeitig ab – Passagiere bleiben auf Insel zurück

Dominik Müller

26.2.2026

Musste seinen Madeira-Aufenthalt vorzeitig abbrechen: das deutsche Kreuzfahrtschiff «Aida Luna».
Musste seinen Madeira-Aufenthalt vorzeitig abbrechen: das deutsche Kreuzfahrtschiff «Aida Luna».
Imago

Auf Madeira musste die «Aida Luna» wegen eines Wetterumschwungs früher ablegen. Zwei Gäste befanden sich da noch an Land – und verpassten das Schiff.

Dominik Müller

26.02.2026, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Kreuzfahrtschiff «Aida Luna» legte wegen angekündigter starker Winde vorzeitig von Madeira ab.
  • Dabei wurden zwei Passagiere, die nicht erreicht werden konnten, zurückgelassen.
  • Die Crew entschied sich zur frühen Abfahrt, nachdem das Schiff mehrfach gegen den Pier gedrückt worden war und Schäden drohten.
Mehr anzeigen

Böse Überraschung für zwei Touristen auf Madeira: Während sie die portugiesische Ferieninsel erkunden, verlässt ihr Kreuzfahrtschiff plötzlich den Hafen – ohne sie.

Wie die Branchenportale «Kreuzfahrt Aktuelles» und «Schiffe und Kreuzfahrten» berichten, hat die «Aida Luna» zwei Passagiere auf Madeira zurückgelassen. Das Schiff lag seit Dienstag im Hafen, geplant war ein Aufenthalt bis Mittwochabend. Viele Gäste gingen an Land, einige übernachteten sogar auf der Insel.

Doch in der Nacht auf Mittwoch schlug das Wetter um. Laut den Berichten waren starke Winde angekündigt worden. Das Schiff habe «wiederholt gegen den Pier gedrückt» und hätte beschädigt werden können. Die Crew entschied deshalb, früher als geplant abzulegen.

Touristen nehmen Telefon nicht ab

Die Passagiere seien telefonisch über die vorgezogene Abfahrt informiert worden. Zwei Gäste konnten jedoch nicht erreicht werden. Als die «Aida Luna» gegen 6.15 Uhr morgens den Hafen verliess, befanden sie sich noch an Land.

Die Reederei soll sich nun um die Weiterreise der Betroffenen kümmern. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Als Ausgleich für den entfallenen Madeira-Tag soll das Schiff zusätzlich Lanzarote ansteuern.

Die «Aida Luna» ist seit dem 22. Februar auf einer erweiterten Kanaren-Route unterwegs. Stationen sind unter anderem Gran Canaria, Teneriffa und La Palma. Am 1. März soll der Luxusliner wieder in Gran Canaria eintreffen.

Video zum Thema

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

11.04.2025

