Kreuzfahrtschiff legt vorzeitig ab – Passagiere bleiben auf Insel zurück

Musste seinen Madeira-Aufenthalt vorzeitig abbrechen: das deutsche Kreuzfahrtschiff «Aida Luna».

Auf Madeira musste die «Aida Luna» wegen eines Wetterumschwungs früher ablegen. Zwei Gäste befanden sich da noch an Land – und verpassten das Schiff.

Böse Überraschung für zwei Touristen auf Madeira: Während sie die portugiesische Ferieninsel erkunden, verlässt ihr Kreuzfahrtschiff plötzlich den Hafen – ohne sie.

Wie die Branchenportale «Kreuzfahrt Aktuelles» und «Schiffe und Kreuzfahrten» berichten, hat die «Aida Luna» zwei Passagiere auf Madeira zurückgelassen. Das Schiff lag seit Dienstag im Hafen, geplant war ein Aufenthalt bis Mittwochabend. Viele Gäste gingen an Land, einige übernachteten sogar auf der Insel.

Doch in der Nacht auf Mittwoch schlug das Wetter um. Laut den Berichten waren starke Winde angekündigt worden. Das Schiff habe «wiederholt gegen den Pier gedrückt» und hätte beschädigt werden können. Die Crew entschied deshalb, früher als geplant abzulegen.

Touristen nehmen Telefon nicht ab

Die Passagiere seien telefonisch über die vorgezogene Abfahrt informiert worden. Zwei Gäste konnten jedoch nicht erreicht werden. Als die «Aida Luna» gegen 6.15 Uhr morgens den Hafen verliess, befanden sie sich noch an Land.

Die Reederei soll sich nun um die Weiterreise der Betroffenen kümmern. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Als Ausgleich für den entfallenen Madeira-Tag soll das Schiff zusätzlich Lanzarote ansteuern.

Die «Aida Luna» ist seit dem 22. Februar auf einer erweiterten Kanaren-Route unterwegs. Stationen sind unter anderem Gran Canaria, Teneriffa und La Palma. Am 1. März soll der Luxusliner wieder in Gran Canaria eintreffen.

