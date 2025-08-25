  1. Privatkunden
Nichts geht mehr Kreuzfahrtriese vor Italien havariert – über 8500 Menschen an Bord

SDA

25.8.2025 - 17:09

«MSC World Europa» – auf dem Superkreuzer geht nichts mehr.
«MSC World Europa» – auf dem Superkreuzer geht nichts mehr.
MSC/dpa-tmn

Vor der italienischen Insel Ponza ist das Kreuzfahrtschiff «MSC World Europa» mit mehr als 8.500 Menschen an Bord wegen Motorproblemen havariert. Die Küstenwache spricht von einer stabilen Lage – Schlepper sind bereits unterwegs.

Keystone-SDA

25.08.2025, 17:09

25.08.2025, 17:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «MSC World Europa» erlitt am Dienstagmorgen einen elektrischen Motorschaden
  • 8.585 Menschen befinden sich an Bord, die Versorgung läuft über Notgeneratoren
  • Schlepper sollen das Schiff nach Neapel bringen, die Küstenwache überwacht die Situation
Mehr anzeigen

Vor der italienischen Insel Ponza zwischen Rom und Neapel ist das Kreuzfahrtschiff «MSC World Europa» wegen technischer Probleme havariert. An Bord sind 8.585 Menschen – darunter knapp 6.500 Passagiere und über 2.000 Crewmitglieder.

Nach Angaben der italienischen Küstenwache ist die Lage auf dem Schiff stabil. Wetter und Seegang seien günstig, die Versorgung an Bord werde mithilfe von Generatoren gesichert.

Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff der Reederei MSC Cruises war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr ein elektrisches Problem an den Motoren meldete. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich etwa acht Seemeilen südwestlich der Insel im Tyrrhenischen Meer.

Medienberichten zufolge sind zwei Schlepper unterwegs, um das Schiff nach Neapel zu bringen. Auch Techniker sollen die Anlage an Bord überprüfen.

Die Küstenwache entsandte vorsorglich zwei Patrouillenboote und ein Hubschrauber in die Region. Die Situation werde kontinuierlich vom Seenotrettungszentrum in der Hafenstadt Civitavecchia überwacht.

