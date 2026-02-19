Wasserstand auf Rekordtief: Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf Aufgrund eines Wetterphänomens verzeichnet die Ostsee den tiefsten Wasserpegel seit 140 Jahren. Dadurch kam in Stockholm ein altes Schiffswrack zum Vorschein, allerdings nur für kurze Zeit. 18.02.2026

Vor der Stockholmer Insel Kastellholmen ist das Wrack eines historischen Kriegsschiffes sichtbar geworden. Normalerweise liegt das Wrack unter der Meeresoberfläche. Doch der aktuell ungewöhnlich tiefe Wasserstand legte Teile des Rumpfs kurzzeitig frei.

Laut Experten stand das Wasser in der Ostsee seit 140 Jahren nicht mehr so niedrig. Das liegt daran, dass am seit Januar anhaltenden Hochdruckgebiet über Skandinavien. Durch die Ostwinde wird das Wasser durch das Kattegat in die Nordsee gedrückt.

Schiff wurde 1640 absichtlich versenkt

Archäolog*innen gehen davon aus, dass es sich um ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert handelt. Das Boot wurde im Jahr 1640 absichtlich versenkt.

