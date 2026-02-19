  1. Privatkunden
Wasserstand auf Rekordtief Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Adrian Kammer

19.2.2026

Wasserstand auf Rekordtief: Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Wasserstand auf Rekordtief: Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Aufgrund eines Wetterphänomens verzeichnet die Ostsee den tiefsten Wasserpegel seit 140 Jahren. Dadurch kam in Stockholm ein altes Schiffswrack zum Vorschein, allerdings nur für kurze Zeit.

18.02.2026

Aufgrund eines Wetterphänomens verzeichnet die Ostsee den tiefsten Wasserpegel seit 140 Jahren. Dadurch kam in Stockholm ein altes Schiffswrack zum Vorschein, allerdings nur für kurze Zeit.

Adrian Kammer

19.02.2026, 13:03

19.02.2026, 13:04

Vor der Stockholmer Insel Kastellholmen ist das Wrack eines historischen Kriegsschiffes sichtbar geworden. Normalerweise liegt das Wrack unter der Meeresoberfläche. Doch der aktuell ungewöhnlich tiefe Wasserstand legte Teile des Rumpfs  kurzzeitig frei.

Laut Experten stand das Wasser in der Ostsee seit 140 Jahren nicht mehr so niedrig. Das liegt daran, dass am seit Januar anhaltenden Hochdruckgebiet über Skandinavien. Durch die Ostwinde wird das Wasser durch das Kattegat in die Nordsee gedrückt.

Schiff wurde 1640 absichtlich versenkt

Archäolog*innen gehen davon aus, dass es sich um ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert handelt. Das Boot wurde im Jahr 1640 absichtlich versenkt.

Was es damit genau auf sich hat, siehst du in unserem Video.

