Kristi Noem in bizarrem Video: «Demokraten sind schuld»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lange Warteschlangen an Flughäfen Kristi Noem in bizarrem Video: «Demokraten sind schuld»

Oliver Kohlmaier

15.10.2025

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem informiert Flugreisende am Hartsfield-Jackson International Airport per Video.
US-Heimatschutzministerin Kristi Noem informiert Flugreisende am Hartsfield-Jackson International Airport per Video.
EPA/ERIK S. LESSER/KEYSTONE

Der anhaltende «Shutdown» sorgt auch für lange Warteschlangen an US-Flughäfen. Heimatschutzministerin Kristi Noem lässt die frustrierten Flugreisenden nun per Video wissen: Die Demokraten sind schuld. 

Redaktion blue News

15.10.2025, 15:14

15.10.2025, 15:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Heimatschutzministerin Kristi Noem lässt Reisende an US-Flughäfen per Video wissen, die oppositionellen Demokraten seien Schuld an den langen Warteschlangen.
  • Durch den anhaltenden «Shutdown» in den USA sind zahlreiche Bundesbehörden gezwungen, ihre Arbeit einzuschränken.
  • Viele Flughäfen weigern sich unter Verweis auf rechtliche Bedenken, das Video auszustrahlen.
Mehr anzeigen

Flugreisende in den USA müssen wegen des anhaltenden «Shutdowns» zum Teil drastisch längere Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen in Kauf nehmen. Zuständig für die Bundesbehörde TSA (Transportation Security Administration) ist US-Heimatschutzministerin und glühende Trump-Anhängerin Kristi Noem.

Und für sie ist klar, wer schuld hat an der Misere: Die oppositionellen Demokraten. Damit das auch jeder mitbekommt, lässt sie ein Video mit entsprechenden Botschaften zielgruppengerecht an den Flughäfen ausstrahlen.

Trumps «Gelegenheit». Vier verblüffende Facetten des Shutdowns

Trumps «Gelegenheit»Vier verblüffende Facetten des Shutdowns

In dem kurzen Clip, über den Fox News zuerst berichtete, sagt Noem an Flugreisende gerichtet: «Es ist die oberste Priorität der TSA, Ihnen ein möglichst angenehmes und effizientes Flughafenerlebnis zu bieten und gleichzeitig für Ihre Sicherheit zu sorgen».

Dann jedoch geht sie zum Angriff über: «Die Demokraten im Kongress weigern sich jedoch, die Bundesregierung zu finanzieren. Deshalb sind viele unserer Abläufe beeinträchtigt, und die meisten unserer TSA-Mitarbeiter arbeiten ohne Bezahlung.» Noem hoffe, dass «die Demokraten bald erkennen werden, wie wichtig es ist, die Regierung wieder zu öffnen.»

Flughäfen verweigern Ausstrahlung

Das Propaganda-Filmchen hat indessen rasch die Juristen bei den Flughafenbehörden auf den Plan gerufen. Denn die offen politischen Botschaften verstossen möglicherweise gegen staatliche und bundesstaatliche Gesetze, darunter auch gegen den sogenannten Hatch Act, der Bundesangestellten parteipolitische Aktivitäten untersagt.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, weigern sich unter anderem die Flughäfen in Phoenix, Las Vegas, Seattle, Portland, Charlotte und Westchester County, das Filmmaterial zu zeigen.

USA unter Donald Trump. Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus

USA unter Donald TrumpTrump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus

Der «Shutdown» in den USA dauert seit dem 1. Oktober an, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Zahlreiche Abstimmungen bekamen keine Mehrheit, weil die Republikaner die Stimmen der Demokraten brauchen.

Derzeit müssen zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit einschränken und dürfen teils nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen. Viele Mitarbeiter werden nach Regierungsangaben nicht bezahlt.

Videos aus dem Ressort

Trump gibt kurioses Interview: «Komme wohl nicht in den Himmel»

Trump gibt kurioses Interview: «Komme wohl nicht in den Himmel»

Kurz vor seiner Ankunft im Nahen Osten überrascht Donald Trump mit ungewöhnlich persönlichen Aussagen über seine Vorstellungen vom Jenseits – und seine Zweifel am eigenen Platz im Himmel.

13.10.2025

Mehr zum Thema

Zuschauer wittern Täuschung. Trump-Sender interviewt Masken-Gast – doch etwas stimmt hier gar nicht

Zuschauer wittern TäuschungTrump-Sender interviewt Masken-Gast – doch etwas stimmt hier gar nicht

Er steckt hinter einem Mega-Deal. Ein Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht

Er steckt hinter einem Mega-DealEin Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht

9 Punkte. Stell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das

9 PunkteStell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das

Meistgelesen

Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben
Lindsey Vonn bricht Trainingslager in Chile ab
Zwei Trams kollidieren am Zürcher Paradeplatz – drei Verletzte
Kristi Noem in bizarrem Video: «Demokraten sind schuld»
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst