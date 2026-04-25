Kristi Noem will trotz Rauswurf nicht aus Militärbasis ausziehen

Kristi Noem musste ihren Posten als US-Heimatschutzministerin Anfang März räumen. Jack Dura/AP/dpa

Der Abgang aus dem Amt bedeutet für Kristi Noem offenbar nicht das Ende aller Privilegien. Laut einem Bericht bleibt sie in einem Militärhaus wohnen, das ihr offiziell nicht zusteht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die frühere US-Heimatschutzministerin Kristi Noem nutzt trotz ihrer Entlassung weiterhin ein Haus auf einer Militärbasis in Washington.

Das Gebäude ist eigentlich für die Führung der US-Küstenwache vorgesehen, deren aktueller Kommandant bald einziehen will.

Warum Noem dort weiterhin wohnt, bleibt unklar, zumal Regierungsstellen sich bislang nicht dazu äussern. Mehr anzeigen

Die ehemalige US-Heimatschutzministerin Kristi Noem macht noch immer Schlagzeilen: Obwohl sie ihren Posten bereits im März verloren hat, nutzt sie laut einem Bericht des «Wall Street Journal» weiterhin ein Haus auf einem Militärstützpunkt in Washington. Das Gebäude auf der Joint Base Anacostia-Bolling ist eigentlich für die Führung der US-Küstenwache vorgesehen.

Wie die Zeitung berichtet, wurde Noems Fahrzeug erst kürzlich vor dem Haus gesichtet, zudem sei sie mehrfach von Küstenwachen-Angehörigen auf dem Gelände gesehen worden. Ursprünglich hatte sie die Unterkunft genutzt, nachdem US-Präsident Donald Trump die damalige Kommandantin Linda Fagan entlassen hatte. Offiziell äusserten sich weder das Heimatschutz- noch das Aussenministerium zu den Vorgängen.

Noem galt als eine der lautstärksten Stimmen der Trump-Regierung in der Migrationspolitik und geriet wegen umstrittener Einsätze der Einwanderungsbehörde unter Druck, bevor sie entlassen wurde.

Einzug wegen Protesten

Laut dem «Wall Street Journal» plant der aktuelle Küstenwachen-Kommandant Kevin Lunday, «in Kürze» in das Haus einzuziehen. Derzeit wohnt er demnach noch in einem benachbarten Gebäude, das eigentlich für seinen Stellvertreter gedacht ist.

Grundsätzlich stehen Ministern des Heimatschutzministeriums keine Dienstwohnungen zu. Noem zog jedoch – wie weitere Regierungsmitglieder – nach Zwischenfällen mit Demonstranten und Paparazzi zeitweise auf eine Militärbasis um. Warum sie das Haus auch nach ihrer Entlassung weiterhin nutzt, bleibt offen.

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