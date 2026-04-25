Kristi Noem will trotz Rauswurf nicht aus Militärbasis ausziehen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump feuerte sie vor Wochen Kristi Noem will trotz Rauswurf nicht aus Militärbasis ausziehen

Dominik Müller

25.4.2026

Kristi Noem musste ihren Posten als US-Heimatschutzministerin Anfang März räumen.
Kristi Noem musste ihren Posten als US-Heimatschutzministerin Anfang März räumen.
Jack Dura/AP/dpa

Der Abgang aus dem Amt bedeutet für Kristi Noem offenbar nicht das Ende aller Privilegien. Laut einem Bericht bleibt sie in einem Militärhaus wohnen, das ihr offiziell nicht zusteht.

Dominik Müller

25.04.2026, 11:43

25.04.2026, 12:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die frühere US-Heimatschutzministerin Kristi Noem nutzt trotz ihrer Entlassung weiterhin ein Haus auf einer Militärbasis in Washington.
  • Das Gebäude ist eigentlich für die Führung der US-Küstenwache vorgesehen, deren aktueller Kommandant bald einziehen will.
  • Warum Noem dort weiterhin wohnt, bleibt unklar, zumal Regierungsstellen sich bislang nicht dazu äussern.
Mehr anzeigen

Die ehemalige US-Heimatschutzministerin Kristi Noem macht noch immer Schlagzeilen: Obwohl sie ihren Posten bereits im März verloren hat, nutzt sie laut einem Bericht des «Wall Street Journal» weiterhin ein Haus auf einem Militärstützpunkt in Washington. Das Gebäude auf der Joint Base Anacostia-Bolling ist eigentlich für die Führung der US-Küstenwache vorgesehen.

Wie die Zeitung berichtet, wurde Noems Fahrzeug erst kürzlich vor dem Haus gesichtet, zudem sei sie mehrfach von Küstenwachen-Angehörigen auf dem Gelände gesehen worden. Ursprünglich hatte sie die Unterkunft genutzt, nachdem US-Präsident Donald Trump die damalige Kommandantin Linda Fagan entlassen hatte. Offiziell äusserten sich weder das Heimatschutz- noch das Aussenministerium zu den Vorgängen.

Noem galt als eine der lautstärksten Stimmen der Trump-Regierung in der Migrationspolitik und geriet wegen umstrittener Einsätze der Einwanderungsbehörde unter Druck, bevor sie entlassen wurde.

Dritter Abgang innert sieben Wochen. Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Dritter Abgang innert sieben WochenTrump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Einzug wegen Protesten

Laut dem «Wall Street Journal» plant der aktuelle Küstenwachen-Kommandant Kevin Lunday, «in Kürze» in das Haus einzuziehen. Derzeit wohnt er demnach noch in einem benachbarten Gebäude, das eigentlich für seinen Stellvertreter gedacht ist.

Grundsätzlich stehen Ministern des Heimatschutzministeriums keine Dienstwohnungen zu. Noem zog jedoch – wie weitere Regierungsmitglieder – nach Zwischenfällen mit Demonstranten und Paparazzi zeitweise auf eine Militärbasis um. Warum sie das Haus auch nach ihrer Entlassung weiterhin nutzt, bleibt offen.

Video aus dem Ressort

Peinlicher Moment: Trump gibt 100 Dollar Trinkgeld, doch sie lässt ihn hängen

Peinlicher Moment: Trump gibt 100 Dollar Trinkgeld, doch sie lässt ihn hängen

Aus einer Burgerlieferung wird plötzlich eine Pressekonferenz. US-Präsident Donald Trump inszeniert eine bizarre PR-Aktion für sein neues Steuerpaket. Doch die Essenslieferantin spielt nicht ganz mit.

14.04.2026

Mehr aus dem Ressort

Politik. Angriffe in Mali – Militär spricht von Terroristen

PolitikAngriffe in Mali – Militär spricht von Terroristen

Politik. Iran vollstreckt weiteres Todesurteil nach Massenprotesten

PolitikIran vollstreckt weiteres Todesurteil nach Massenprotesten

Vom Kriegsherrn zum Krisenmanager. Warum Putin im eigenen Land plötzlich massiv unter Druck gerät

Vom Kriegsherrn zum KrisenmanagerWarum Putin im eigenen Land plötzlich massiv unter Druck gerät

Meistgelesen

Warum Putin im eigenen Land plötzlich massiv unter Druck gerät
Italiens Strand-Idylle gerät ins Wanken – gibts für dich jetzt den Preis-Schock?
SRF-Chefredaktor bricht sein Schweigen zum Fall Patrick Fischer
Kristi Noem will trotz Rauswurf nicht aus Militärbasis ausziehen
Der grösste Entertainer der Welt fällt immer tiefer