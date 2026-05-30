Kubicki gewinnt Kampfabstimmung um FDP-Vorsitz – Gallery Wolfgang Kubicki siegt in Kampfabstimmung um den FDP-Vorsitz Bild: dpa Wachwechsel bei der FDP: Auf Christian Dürr folgt Wolfgang Kubicki an der Spitze der Partei Bild: dpa Die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidierte überraschend für den FDP-Vorsitz Bild: dpa Wolfgang Kubicki siegt in Kampfabstimmung um den FDP-Vorsitz gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Bild: dpa Kubicki gewinnt Kampfabstimmung um FDP-Vorsitz – Gallery Wolfgang Kubicki siegt in Kampfabstimmung um den FDP-Vorsitz Bild: dpa Wachwechsel bei der FDP: Auf Christian Dürr folgt Wolfgang Kubicki an der Spitze der Partei Bild: dpa Die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidierte überraschend für den FDP-Vorsitz Bild: dpa Wolfgang Kubicki siegt in Kampfabstimmung um den FDP-Vorsitz gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Bild: dpa

Die FDP ist noch für Überraschungen gut. Beim Bundesparteitag kommt es völlig unerwartet zu einer Kampfabstimmung. Wolfgang Kubicki gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann heisst die Alternative.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wolfgang Kubicki ist neuer FDP-Bundesvorsitzender und setzte sich auf dem Parteitag gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch.

Nach mehreren Wahlniederlagen vollzieht die FDP damit ihren zweiten Führungswechsel innerhalb eines Jahres.

Die neue Parteispitze steht bereits bei den kommenden Landtagswahlen vor wichtigen Bewährungsproben. Mehr anzeigen

Wolfgang Kubicki ist neuer Bundesvorsitzender der FDP. Der bisherige Vizechef der Liberalen setzte sich beim Bundesparteitag in Berlin in einer Kampfabstimmung gegen die überraschend kandidierende Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit 59,27 Prozent durch. Auf Kubicki entfielen 390 der 658 gültigen Delegiertenstimmen, auf Strack-Zimmermann 259 Stimmen.

Die aus Nordrhein-Westfalen kommende Strack-Zimmermann war erst unmittelbar vor den Wahlen von 33 Delegierten nominiert worden. Sie überraschte damit den Schleswig-Holsteiner Kubicki, der seine Kandidatur schon vor Wochen bekanntgegeben hatte.

Strack-Zimmermann begründete ihren Schritt mit der Enttäuschung vieler Mitglieder über den Rückzieher des NRW-Landesvorsitzenden Henning Höne für den Posten des Bundesvorsitzenden. Sie kritisierte den teilweise hämischen Umgang mit Höne in sozialen Medien im Vorfeld des Parteitags.

Zweiter personeller Neuanfang innerhalb eines Jahres

Die FDP vollzieht mit der Wahl Kubickis nach einer Serie von Wahlniederlagen einen personellen Neuanfang – den zweiten innerhalb von zwölf Monaten.

Nach dem Scheitern der Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl im Februar 2025 war der frühere Fraktionschef Dürr an die Spitze der Partei getreten. Ihm gelang es aber nicht, das Ruder herumzureissen. In diesem Jahr kassierte die FDP bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bittere Niederlagen. In beiden Ländern kamen sie nicht mehr in den Landtag. Daraufhin traten Präsidium und Bundesvorstand zurück.

Lange Abgeordnetenjahre im Bundestag

Mit Kubicki wählten die Delegierten zwar jemanden zum Vorsitzenden, der nicht gerade ein Signal für einen Generationenwechsel ist – der aber über jahrzehntelange politische Erfahrung verfügt. Der neue Parteichef trat 1971 in die FDP ein. Von 1989 bis 1993 war er Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, seit 2013 war er stellvertretender Bundesvorsitzender.

Kubicki sass von 1992 bis 2017 im Landtag von Schleswig-Holstein. Dem Bundestag gehörte er von 1990 bis 1992, kurz von Oktober bis Dezember 2002 und dann von 2017 bis 2025 an. In diesen acht Jahren war er auch Vizepräsident des Bundestags.

Mit seiner politischen Erfahrung und seinem hohen Bekanntheitsgrad warb Kubicki auch bei seiner Kandidatur für sich. Der Golfspieler, Motorbootbesitzer und Weissweinfreund versteht sich darauf, provokant zu formulieren und Schlagzeilen zu liefern. So nannte er jüngst Kanzler Merz einen «Eierarsch», nachdem der CDU-Chef die FDP für politisch tot erklärt hatte.

Die neue Führungsmannschaft wird nur für ein Jahr gewählt. Seine erste Bewährungsprobe hat das Team Kubicki bereits im September vor sich. Dann werden in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin neue Landesparlamente gewählt.