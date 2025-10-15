Kühne + Nagel lagert Hilfsgüter im Milliardenwert – Trump-Regierung will sie zerstören

Fahrzeuge von Kühne+Nagel an Verladerampen in Möhlin AG. (Archivaufnahme) Bild: sda

In einem Lager der Schweizer Firma Kühne + Nagel lagern Hilfsgüter im Wert von rund 10 Milliarden Franken. Die US-Regierung will sie vernichten – trotz langer Haltbarkeit und Rettungsversuchen.

Die USA wollen Hilfsgüter im Wert von rund 9,7 Milliarden Franken vernichten. Mittendrin: Das Schweizer Unternehmen Kühne + Nagel. Das berichtet CH Media.

Es handelt sich dabei um Verhütungsmittel, die der aufgelösten US-Entwicklungsbehörde USAID gehören, und eigentlich noch bis 2031 haltbar wären. Laut des Berichts von CH Media lagern sie im belgischen Geel in einem Lagerhaus des Schweizer Logistikunternehmens Kühne + Nagel.

Die US-Regierung wolle die Hilfsgüter zerstören, weil sie Abtreibungsmittel enthielten – was gemäss dem Bericht von CH Media nicht stimmt. Auf der Bestandsliste der in Geel gelagerten USAID-Güter finde sich kein einziges Abtreibungsmittel. USAID war die Beschaffung von Abtreibungsmitteln sogar gesetzlich untersagt.

Kühne + Nagel versuchte, die Hilfsgüter zu retten

Zahlreiche Organisationen übten daraufhin scharfe Kritik an der geplanten Vernichtung der Hilfsgüter, die laut Schätzungen rund 167’000 Dollar kosten würde.

Die belgische Regierung habe sich in den letzten Wochen dafür eingesetzt, die Vernichtung der Güter zu verhindern; auch erklärten sich mehrere Organisationen, darunter die Gates Foundation und die International Planned Parenthood Federation, bereit, die Güter zu erwerben. Selbst Kühne + Nagel habe laut CH Media versucht, die Güter über die eigene Stiftung zu retten. Die US-Regierung habe all diese Angebote jedoch abgelehnt und an der Vernichtung festgehalten.

Derzeit ist unklar, wo und durch wen die Güter zerstört werden sollen. Sie befinden sich derzeit noch unversehrt im Lagerhaus in Geel.

