Küstenwache kollidiert mit Migranten-Boot Mindestens 15 Tote nach Bootsunglück vor Chios

SDA

4.2.2026 - 00:22

Beamte der griechischen Küstenwache führen in einem Hafen auf der ostägäischen Insel Chios Rettungsmassnahmen durch.
Beamte der griechischen Küstenwache führen in einem Hafen auf der ostägäischen Insel Chios Rettungsmassnahmen durch.
Keystone

Bei einem schweren Bootsunglück vor der griechischen Insel Chios sind mindestens 15 Migrantinnen und Migranten ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Ein Schnellboot kenterte nach einer Kollision mit einem Patrouillenboot der Küstenwache.

Keystone-SDA

04.02.2026, 00:22

04.02.2026, 09:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der griechischen Insel Chios sind bei der Kollision eines Migranten-Schnellboots mit einem Patrouillenboot mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, während 24 Personen teils schwer verletzt wurden.
  • Laut Küstenwache ignorierte der Steuermann des Schnellboots Haltesignale, worauf es zur Kollision und zum Kentern kam; die schweren Verletzungen der Überlebenden stützen diese Darstellung.
  • Die Such- und Rettungsaktionen dauern an und das Unglück unterstreicht erneut die hohen Risiken der Fluchtroute über die Ägäis, auf der jedes Jahr Tausende Migranten die EU erreichen.
Mehr anzeigen

Bei einem Schiffsunglück vor der Ägäis-Insel Chios sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen und 24 Menschen teils schwer verletzt worden, darunter elf Kinder.

Nach Angaben der griechischen Küstenwache soll ein Schnellboot mit Migranten an Bord ein Patrouillenboot gerammt haben und daraufhin gekentert sein. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben des Krankenhauses der Insel ausschliesslich um Migrantinnen und Migranten. Die Such- und Rettungsaktionen dauerten auch am Morgen weiter an, teilte die Küstenwache mit.

Tote und Schwerverletzte geborgen

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 14 Leichen aus dem Meer geborgen – elf Männer und drei Frauen. Eine weitere Frau erlag später im Allgemeinen Krankenhaus von Chios ihren schweren Verletzungen. Zahlreiche Personen, darunter ebenfalls Kinder, wurden ärztlich behandelt.

Zwei gerettete schwangere Frauen mussten operiert werden, ihre ungeborenen Babys waren jedoch bereits tot. Das sagte der Arzt Ioannis Manafis, zugleich auch Bürgermeister der Inselhauptstadt, im griechischen Rundfunk.

Unglück vor der Ostküste von Chios

Nach Darstellung der Küstenwache befanden sich Dutzende Migranten auf einem Boot mit starkem Motor, das aus der Türkei kommend in Richtung Chios unterwegs war. Der Steuermann des Schnellboots sei den Licht- und Lautsprechersignalen der Küstenwache, sofort zu stoppen, nicht nachgekommen.

In der Folge sei das Schnellboot mit der rechten Seite des Patrouillenbootes der Küstenwache kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls kenterte das Schnellboot, wodurch alle Insassen ins Meer stürzten. Die Untersuchung dauert an, teilte die Küstenwache weiter mit.

Schwere Verletzungen deuten auf Kollision hin

Die Verletzungen der 24 geretteten Migranten – darunter Leber- und Nierenrisse sowie schwere Schädelverletzungen – stützen nach Angaben des Direktors des Krankenhauses von Chios, Christos Tsiachris, die Version einer Kollision. Zwei Angehörige der Küstenwache wurden ebenfalls leicht verletzt.

Im Hafen der Insel Chios herrschte die ganze Nacht durch nach Berichten von Reportern örtlicher Medien grosse Aufregung. Verletzte seien fortlaufend von Rettungskräften in das örtliche Krankenhaus transportiert worden.

Die Küstenwache habe gemeinsam mit der griechischen Luftwaffe eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Dabei sei auch ein Hubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz gekommen, da weitere Menschen im Wasser vermutet wurden.

Fluchtroute über die Ägäis bleibt gefährlich

Schleuserbanden bringen regelmässig Migranten aus der Türkei auf die griechischen Inseln der östlichen Ägäis. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten im vergangenen Jahr rund 42.000 Migranten über den Seeweg diese Inseln sowie Kreta und damit die EU.

Im östlichen Mittelmeer registrierte das UNHCR im Vorjahr 107 Todesopfer. Offiziere der griechischen Küstenwache gehen jedoch von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.

Mehr aus dem Ressort

Familie nach Stunden gerettet. Jetzt erklärt die Mutter, warum sie ihren Sohn (13) ins offene Meer schickte

Familie nach Stunden gerettetJetzt erklärt die Mutter, warum sie ihren Sohn (13) ins offene Meer schickte

Tragödie in Deutschland. Zugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

Tragödie in DeutschlandZugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

Politik. Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen

PolitikTote in der Ukraine nach russischen Angriffen