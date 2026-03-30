Aus der Fondazione Magnani Rocca sind drei Bilder verschwunden. IMAGO/robertharding

Ein Einbruch, vier Täter, drei Minuten – und drei Meisterwerke der Kunstgeschichte sind plötzlich verschwunden. In der Nacht zum 23. März haben maskierte Diebe aus einem norditalienischen Museum Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse gestohlen.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier maskierte Einbrecher stahlen in der Nacht zum 23. März drei Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse aus einem Museum bei Parma.

Der Diebstahl dauerte laut Museum weniger als drei Minuten und wirkte laut Sprecher «strukturiert und organisiert» – ohne jede Improvisation.

Die Polizei wertet Überwachungsaufnahmen aus, bislang gibt es keine Festnahmen. Mehr anzeigen

Maskierte Einbrecher haben aus einem Museum in Norditalien Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse gestohlen. Vier Diebe drangen in der Nacht zum 23. März in das Museum der Stiftung Magnani Rocca in Traversetolo bei Parma ein und entkamen mit den Kunstwerken, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte. Demnach brachen sie die Eingangstür auf und flohen später durch den Park des Museums.

Die Täter hätten ihren Diebeszug «in weniger als drei Minuten begangen, ohne zu improvisieren, strukturiert und organisiert», erklärte ein Museumssprecher dem Fernsehsender SkyTG24. Weil die Alarmanlage losgegangen und sehr schnell Sicherheitsleute sowie die Polizei eingetroffen seien, hätten die Diebe jedoch schon nach kurzer Zeit flüchten müssen.

Laut italienischen Medienberichten handelt es sich bei den gestohlenen Gemälden um das Bild «Die Fische» von Auguste Renoir, «Stillleben mit Kirschen» von Paul Cézanne und «Odaliske auf der Terrasse» von Henri Matisse.

Die Polizei werte Aufnahmen von Überwachungskameras des Museums sowie von umliegenden Wohnhäusern und Geschäften aus, sagte der Sprecher. Das 1977 gegründete Museum der Stiftung Magnani Rocca beherbergt die Sammlung des 1984 gestorbenen Kunsthistorikers Luigi Magnani, darunter Werke von Albrecht Dürer, Van Dyck, Goya und Claude Monet.

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