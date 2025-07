Die USA wollen mit einer ungewöhnlichen Methode eine von Mexiko aus sich ausbreitende Insektenplage bekämpfen: Von Flugzeugen aus sollen Milliarden Fliegen über das Nachbarland abgeworfen werden. Bild: IMAGO/Michael Kristen

Durch Fleisch fressende Larven aus Mexiko drohen den USA massive Schäden in der Landwirtschaft. Nun hat die Regierung einen Plan: Von Flugzeugen aus sollen Milliarden Fliegen über das Nachbarland abgeworfen werden.

Die Larven dieses Insekts können in offene Wunden von Tieren, aber auch Menschen eindringen – oft mit tödlichen Folgen.

Im Kampf gegen die Plage, die von Mexiko aus auf die USA zurollt, setzen die Behörden auf die sogenannte Sterile-Insekten-Technik.

Dabei werden die männlichen Fliegen per Strahlung sterilisiert und massenhaft verbreitet.

Die USA stehen vor einer Bedrohung in Form einer Fliegenplage: Die Fleisch fressenden Larven der sogenannten Neuwelt-Schraubenwurmfliege könnten der Landwirtschaft und der Tierwelt im Land grosse Schäden zufügen. Da die Plage von Mexiko aus immer näher an die US-Grenze rückt, hat die Regierung unter Präsident Donald Trump nun einen skurril anmutenden Plan ausgearbeitet: Milliarden steriler männlicher Fliegen dieser Art sollen gezüchtet und über Mexiko und Süd-Texas von Flugzeugen aus abgeworfen werden.

Was wie ein Szenario aus einem Horrorfilm klingt, ist jedoch eine bewährte und effektive Methode. «Es ist eine aussergewöhnlich gute Technologie», sagte Edwin Burgess, Assistenzprofessor an der Universität von Florida, gegenüber der Zeitung «Guardian». «Wenn es darum geht, Lösungen für grosse Probleme zu finden, dann gehört sie zu den grössten wissenschaftlichen Errungenschaften».

So funktioniert die «Sterile Insekten-Technik»

Die Rede ist von der sogenannten «Sterile Insekten-Technik», die das US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zur Bekämpfung der Schädlinge einsetzen will. Dabei soll die Neuwelt-Schraubenwurmfliege massenhaft gezüchtet und dann freigesetzt werden. Zuvor werden die männlichen Insekten durch Bestrahlung sterilisiert. In freier Wildbahn paaren sie sich dann mit den weiblichen Tieren, deren Eier nun unbefruchtet bleiben und nicht schlüpfen. Dadurch entstehen weniger Larven und die Art stirbt allmählich aus.

So ungewöhnlich die Massnahme klingt, soll sie andererseits doch dem Schutz der US-amerikanischen Landwirtschaft dienen. «Die einzige Möglichkeit, die amerikanische Rinderherde vor der verheerenden Bedrohung durch die Neuwelt-Schraubenwurmfliege zu schützen, ist eine ausreichende Versorgung mit sterilen Fliegen, um diesen Schädling von unserer Grenze fernzuhalten», sagt Buck Wehrbein, Präsident der National Cattlemen’s Beef Association, gegenüber dem Polit-Magazin «Axios»

«Verheerender Schädling»

Zu einer Bedrohung für Mensch und Tier wird die Neuwelt-Schraubenwurmfliege durch ihre Larven, die in offene Wunden von Lebewesen eindringen und für diese lebensgefährlich werden können. Massenhaft verbreitet, können sie ganze Tierbestände gefährden. Die Fliege sei ein «verheerender Schädling, der schwere und oft tödliche Schäden an Vieh, Wildtieren, Haustieren und in seltenen Fällen auch an Menschen verursacht», erklärt die USDA im Juni auf ihrer Homepage.

Heimisch ist das Insekt in tropischen Regionen, so dass sie in den USA und in Mexiko eigentlich immer eine saisonale Plage war. Dennoch sahen sich beide Länder in den 1960er-Jahren zu umfangreichen Massnahmen veranlasst. Wie «Guardian» berichtet, wurden zwischen 1962 und 1975 im Zuge einer grossangelegten Sterilisationskampagne mehr als 94 Milliarden sterile Fliegen gezüchtet und freigesetzt, um den Schädling auszurotten.

Fliegenzucht-Anlagen

Nachdem die Fliege Ende 2024 in Süd-Mexiko wieder aufgetaucht ist, setzen die Behörden nun also auf die bewährte Methode. Dabei wollen US-amerikanische und mexikanische Einrichtungen gemeinsam vorgehen. «Mexiko beginnt diese Woche mit der Renovierung seiner Anlage für sterile Fruchtfliegen in Metapa, die bis Juli 2026 abgeschlossen sein soll», so die USDA. In dieser Anlage sollen 60 bis 100 Millionen sterile männliche Fliegen pro Woche produziert werden. Das ziel sei es, die Kapazität auf 400 bis 500 Millionen Fliegen zu erhöhen.

Zusätzlich soll bis Ende dieses Jahres im US-Bundesstaat Texas eine weitere Anlage entstehen. Diese könnten laut der Behörde "die heimische Produktion von sterilen Fliegen um bis zu 300 Millionen Stück pro Woche steigern und die bereits bestehende Produktion in Panama und Mexiko ergänzen». Denn die Plage einzudämmen und die Fliege auszurotten, dazu ist die Regierung unter Donald Trump fest entschlossen: "Die Vereinigten Staaten haben die Neuwelt-Schraubenwurmfliege schon einmal besiegt, und wir werden es wieder tun", sagte Landwirtschaftsministerin Brooke L. Rollins in einer Stellungnahme.