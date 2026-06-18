Weil die Beiz fürs Hahnenwasser kassiert, dreht ein Stammgast den Spiess um

Ein Stammgast aus Niederösterreich hat genug. Seit Jahren trifft sich Ortwin K. jeden Mittwoch mit seiner rund 18-köpfigen Freundesrunde in derselben Buschenschank im Bezirk Baden. Wein, Gespräche und Geselligkeit gehören für ihn zum festen Ritual.
Doch Anfang Jahr führten mehrere Betriebe in der Gemeinde eine neue Regel ein: Für Leitungswasser wird plötzlich Geld verlangt. Eine Karaffe kostet 70 Cent, jedes weitere Glas zusätzlich. Für Ortwin K. war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
«Ich trinke gerne zu meinem Rotwein ein Glas Wasser», sagt er gegenüber «Heute». Dass nun selbst für Hahnenwasser kassiert werde, störe ihn. Deshalb habe er beschlossen, sich einen kleinen Protest zu erlauben. Wenn seine grosse Freundesgruppe nun einkehrt, bestellt er häufig nur noch das Leitungswasser – und verzichtet bewusst auf Wein oder andere Getränke.
Die Geschichte sorgt in Österreich derzeit für Diskussionen – und erinnert an eine Reihe von Fällen, die auch in der Schweiz für Kopfschütteln sorgten.
Der Grund: Bestimmte Saucen verursachen hartnäckige Flecken, die sich kaum entfernen lassen. Das Restaurant verlangt deshalb vier Franken, wenn eine Serviette verschmutzt und unbrauchbar wird. GastroSuisse bestätigte damals, dass eine solche Gebühr zulässig ist, sofern sie klar kommuniziert wird.
Zuschlag fürs Teilen einer Pizza
Wer in gewissen Restaurants eine Pizza zu zweit essen möchte, zahlt dafür extra.