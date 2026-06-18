Weil die Beiz fürs Hahnenwasser kassiert, dreht ein Stammgast den Spiess um

Ein Glas Hahnenwasser kostet in einer österreichischen Beiz 70 Cent. sda

Ein Stammgast aus Niederösterreich sorgt mit einem stillen Protest für Aufsehen. Weil seine Stammbeiz neu Geld für Hahnenwasser verlangt, verzichtet er auf den Wein – und bestellt nur noch Wasser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Stammgast ärgert sich darüber, dass seine Stammbeiz neuerdings Geld für Hahnenwasser verlangt.

Als Reaktion bestellt er bei Treffen mit seiner Freundesgruppe nur noch Wasser statt Wein.

Der Fall entfacht erneut die Diskussion darüber, ob Restaurants und Gastrobetriebe Hahnenwasser verrechnen sollen. Mehr anzeigen

Ein Stammgast aus Niederösterreich hat genug. Seit Jahren trifft sich Ortwin K. jeden Mittwoch mit seiner rund 18-köpfigen Freundesrunde in derselben Buschenschank im Bezirk Baden. Wein, Gespräche und Geselligkeit gehören für ihn zum festen Ritual.

Doch Anfang Jahr führten mehrere Betriebe in der Gemeinde eine neue Regel ein: Für Leitungswasser wird plötzlich Geld verlangt. Eine Karaffe kostet 70 Cent, jedes weitere Glas zusätzlich. Für Ortwin K. war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

«Ich trinke gerne zu meinem Rotwein ein Glas Wasser», sagt er gegenüber «Heute». Dass nun selbst für Hahnenwasser kassiert werde, störe ihn. Deshalb habe er beschlossen, sich einen kleinen Protest zu erlauben. Wenn seine grosse Freundesgruppe nun einkehrt, bestellt er häufig nur noch das Leitungswasser – und verzichtet bewusst auf Wein oder andere Getränke.

Die Geschichte sorgt in Österreich derzeit für Diskussionen – und erinnert an eine Reihe von Fällen, die auch in der Schweiz für Kopfschütteln sorgten.

20 Franken für 2 Liter Wasser

Für besonders viel Wirbel sorgte 2023 die Osteria Sazio im Zürcher Seefeld. Eine Gästegruppe zahlte dort 20 Franken für zwei Liter Wasser in Karaffen.

Die Gäste sprachen von «Abzocke». Der Wirt verteidigte den Preis mit dem Service, der Aufbereitung des Wassers und den generell tiefen Preisen bei den Speisen.

4 Franken für Serviette im Teller

Im Berner Restaurant Bonbec wird es teuer, wenn Gäste ihre Stoffserviette nach dem Essen in den Teller legen.

Der Grund: Bestimmte Saucen verursachen hartnäckige Flecken, die sich kaum entfernen lassen. Das Restaurant verlangt deshalb vier Franken, wenn eine Serviette verschmutzt und unbrauchbar wird. GastroSuisse bestätigte damals, dass eine solche Gebühr zulässig ist, sofern sie klar kommuniziert wird.

Zuschlag fürs Teilen einer Pizza

Wer in gewissen Restaurants eine Pizza zu zweit essen möchte, zahlt dafür extra.

Bekannt wurde etwa ein Fall aus Brugg, wo ein Restaurant drei Franken Zuschlag für das Teilen einer Pizza verlangte. In Luzern wurden sogar fünf Franken verrechnet. Die Betriebe begründeten dies mit zusätzlichem Geschirr und höherem Serviceaufwand.

Gebühren für Extra-Löffel

Auch zusätzliche Teller oder Dessertlöffel sind nicht überall gratis.

In Zug verlangte ein Restaurant 2.50 Franken für einen zusätzlichen Dessertlöffel. In Solothurn und Schaffhausen wurden Zuschläge von 3.50 beziehungsweise 4.50 Franken für zusätzliche Teller bekannt.