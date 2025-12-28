  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kosovo Ministerpräsident Kurti gewinnt Neuwahlen mit klarem Vorsprung

SDA

29.12.2025 - 04:38

Albin Kurti, amtierender Premierminister des Kosovo und Vorsitzender der politischen Partei VeteVendosje, begrüsst am Sonntag in Pristina Anhänger. 
Albin Kurti, amtierender Premierminister des Kosovo und Vorsitzender der politischen Partei VeteVendosje, begrüsst am Sonntag in Pristina Anhänger. 
Bild: Keystone/EPA/Georgi Licovski

Im zweiten Anlauf sichert sich der linke Reform-Premier eine Regierungsmehrheit. Seine Anhänger feiern ausgelassen. Albin Kurti beteuert, dass auf seine Mannschaft noch viel Arbeit warte.

Keystone-SDA

29.12.2025, 04:38

29.12.2025, 05:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kosovo ist das Parlament seit der Wahl vor elf Monaten blockiert.
  • Nun siegte der Linksnationalist Albin Kurti – doch er muss wohl erneut einen Koalitionspartner finden.
Mehr anzeigen

Die Regierungspartei Vetevendosje von Ministerpräsident Albin Kurti hat die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo klar gewonnen. Nach Auszählung von fast allen Wahllokalen kommt die sozialdemokratische Formation auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in der Hauptstadt Pristina mitteilte.

Damit wird Vetevendosje (zu Deutsch: Selbstbestimmung) im neuen Parlament fast die Hälfte der Sitze erhalten und könnte zusammen mit einigen Parteien der ethnischen Minderheiten über die Regierungsmehrheit verfügen, schrieb das Portal «koha.net». Es war die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Sie wurde notwendig, weil es nach der letzten regulären Wahl am 9. Februar zu keinen klaren Mehrheitsverhältnissen gekommen war und sich Kurti mit keiner der Oppositionsparteien auf eine Koalition zu einigen vermochte. Zuvor hatte der 50-jährige Politiker praktisch allein regiert.

Kurtis Anhänger feiern

Anhänger der Regierungspartei fuhren hupend in Autokorsos durch Pristina. Feuerwerksraketen erleuchteten den Himmel. «Nach fairen, demokratischen und freien Wahlen sind wir heute noch siegreicher als Anfang Februar», sagte Kurti in einer kurzen Ansprache, die im Fernsehen übertragen wurde. Mit dem neuen Mandat würden auf die Regierung viele Aufgaben zukommen, «die bisher geleistete gute Arbeit muss fortgesetzt werden», fügte er hinzu.

Nach Angaben der Wahlkommission kam die liberale Demokratische Partei (PDK) auf 21, die bürgerliche Demokratische Liga des Kosovos (LDK) auf 13,6 und die konservative Allianz für die Zukunft (AAK) auf 5,7 Prozent der Stimmen. Im kosovarischen Wahlsystem stehen der serbischen Minderheit zehn, den anderen Volksgruppen – unter ihnen Bosniaken, Türken und Roma – weitere zehn Mandate im 120-sitzigen Parlament zu.

Vetevendosje verbesserte sich im Vergleich zum Februar um sieben Prozentpunkte. Die PDK hielt ihren Stimmanteil, die LDK verschlechterte sich um mehr als vier Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent und lag damit etwas unter der vom Februar (46,6 Prozent).

Beobachter: Wahltermin könnte geholfen haben

Den Erfolg der Vetevendosje führten Kommentatoren auf das grosse Mobilisierungspotenzial der Partei zurück. Geholfen habe ihr auch der Wahltermin zwischen Weihnachten und Neujahr. In dieser Zeit besuchen viele Kosovaren, die im Ausland arbeiten, darunter auch in Deutschland, ihre Heimat. Diese Wählergruppe unterstützt in besonders hohem Masse die Vetevendosje.

Der jüngste Staat Europas

Kurti regiert seit 2021 im jüngsten Staat Europas, der 2008 seine Unabhängigkeit erklärte und heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnt ist. Die ehemalige serbische Provinz hatte sich nach einem bewaffneten Aufstand der UCK-Miliz und einer Nato-Intervention im Jahr 1999 aus dem zerfallenden Jugoslawien gelöst und von Serbien abgespalten. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos bis heute nicht an und beansprucht das Gebiet weiterhin für sich.

In seiner Regierungszeit beseitigte Kurti die von der serbischen Regierung getragenen parallelen Institutionen im Norden des Landes, der an Serbien grenzt und der fast ausschliesslich von Serben bewohnt ist. Dabei nahm er auch Konflikte mit der Europäischen Union in Kauf, die ein zurückhaltendes Vorgehen befürwortete und das Kosovo mit Strafmassnahmen belegte. Die EU nahm einen Teil der Massnahmen in diesem Monat zurück.

Die von Kurti versprochenen Reformen nahmen bislang nur teilweise Gestalt an. Neue Gesetze, die die Korruption zurückdrängen sollen, würden noch nicht effektiv umgesetzt, bemängeln Kritiker. Für die Union gilt das Kosovo nur als potenzieller Beitrittskandidat. Der Grund dafür ist, dass fünf EU-Länder – Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei – die Unabhängigkeit des Landes bislang nicht anerkannt haben.

Der Kosovo wählt und hofft auf klares Ergebnis

Der Kosovo wählt und hofft auf klares Ergebnis

STORY: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gehen die Bürgerinnen und Bürger im Kosovo am Sonntag an die Wahlurne.   Der kosovarische Premierminister Albin Kurti hat seine Stimme  am Vormittag in Pristina abgegeben. Seine Partei Vetevendosje verfehlte bei den Wahlen im Februar die Mehrheit. Nach monatelangen gescheiterten Koalitionsverhandlungen löste Präsidentin Vjosa Osmani im November das Parlament auf und berief vorgezogene Neuwahlen ein.  Die Oppositionsparteien des Balkanstaates haben sich geweigert, mit Kurti zu regieren, und kritisieren seinen Umgang mit den westlichen Verbündeten und seine Haltung gegenüber dem ethnisch geteilten Norden des Kosovo, wo eine serbische Minderheit lebt. Kurti macht hingegen die Opposition für die Pattsituation verantwortlich.  Sollte es nicht gelingen, eine Regierung zu bilden und das Parlament wieder zu eröffnen, würde sich die Krise in einer kritischen Phase weiter verschärfen: Die Abgeordneten müssen im April einen neuen Präsidenten wählen und Kreditvereinbarungen mit der Europäischen Union und der Weltbank in Höhe von rund 1,2 Milliarden Dollar ratifizieren, die in den kommenden Monaten auslaufen.  Meinungsumfragen werden im Kosovo nicht veröffentlicht, der Ausgang der Wahl ist daher ungewiss. 

28.12.2025

Meistgelesen

Gespräche über Friedensplan: Trumps bizarres Lob für Putin – Selenskyj bewahrt die Fassung
Das Geheimnis hinter dem Klavierduett von Kate und Charlotte
So lief das Weltcup-Debüt von Ski-Wunder Giada D'Antonio
Die wichtigsten Punkte zum Treffen von Trump und Selenskyj in Florida
ABB und Stadler warnen vor Antriebstechnik der Siemens-Züge

Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Selenskyj: Treffen mit Trump und Europäern im Januar geplant

USA unter Donald TrumpSelenskyj: Treffen mit Trump und Europäern im Januar geplant

«Ernste Warnung». China beginnt neues Grossmanöver rund um Taiwan

«Ernste Warnung»China beginnt neues Grossmanöver rund um Taiwan

Deutschland. Deutlicher Rückgang bei Rüstungsexporten nach Rekordjahren

DeutschlandDeutlicher Rückgang bei Rüstungsexporten nach Rekordjahren