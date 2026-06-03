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«La La Land»-Konzert in Not «Kann hier jemand Keyboard spielen?» – Die Rettung sitzt im Publikum

Leana Bachmann

3.6.2026

«La La Land»-Konzert in Not «Kann hier jemand Keyboard spielen?» – Die Rettung sitzt im Publikum

«La La Land»-Konzert in Not «Kann hier jemand Keyboard spielen?» – Die Rettung sitzt im Publikum

Bei einer «La La Land»-Live-Show fällt plötzlich ein wichtiger Musiker aus. Die Fortsetzung des Konzerts steht auf der Kippe. Doch dann greift der Dirigent zu einer ungewöhnlichen Massnahme. Mehr dazu im Video.

03.06.2026

Bei einer «La La Land»-Live-Show fällt plötzlich ein wichtiger Musiker aus. Die Fortsetzung des Konzerts steht auf der Kippe. Doch dann greift der Dirigent zu einer ungewöhnlichen Massnahme. Mehr dazu im Video.

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Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

03.06.2026, 08:38

03.06.2026, 18:00

In Australien kommt es bei einer ausverkauften «La La Land»-Live-Performance zu einem unerwarteten Zwischenfall. Der Keyboarder fällt nach der ersten Hälfte krankheitsbedingt aus. Der Aufführung droht das vorzeitige Ende.

Doch dann entscheidet sich ein Zuschauer, spontan einzuspringen. Ohne Vorbereitung übernimmt er den Klavier-Part auf der Bühne – und sorgt damit für einen Moment, der das gesamte Publikum begeistert.

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