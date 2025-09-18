«Lächerlich korrupt»: Trumps krummer Deal mit den Emiraten

«Sch**** Petze»: Man sieht Seth Meyers an, was er über Donald Trump sagt. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Früher haben die Republikaner stets die kriminelle Biden-Familie» gebrandmarkt. Heute sieht die Partei zu, wie Donald Trump seit eineinhalb Jahren den TikTok-Deal verschleppt und windige Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten abschliesst. Seth Meyers regt das auf.

Bevor sich Donald Trump auf den Weg zu seinem Staatsbesuch in Grossbritannien machte, stellte sich der 79-Jährige der «Horde von Reportern auf dem Rasen des Weissen Hauses, für seinen gewohnten Helikopter-nahen Schrei-Marathon und erzählt eine interessante Geschichte», leitet der Protagonist von «Late Night with Seth Meyers» ein.

«Ein Mann kommt in mein Büro, einer der grössten Geschäftsmänner», erzählt der US-Präsident im Clip ab Minute 1:02. «Ich sage es euch: Er führt Union Pacific. Ist das gross? Die grösste Eisenbahngesellschaft der Welt, glaube ich. Und er hat begonnen als Eisenbahner. Er hat eine Eisenbahn geführt, einen kleinen Gepäckwagen.»

Verwirrend geht es weiter: «Er war in einem Gepäckwagen. Jetzt leitet er das gesamte verdammte Ding. Vor 45 Jahren hat er in einem Gepäckwagen begonnen. Ich weiss nicht, was das soll. Und er ging an die Spitze. Das ist ein guter Punkt, um anzufangen.»

«Ich weiss nicht, was das soll»: Trump erzählt am 16. September vom Eisenbahner. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Ich denke», widerspricht Seth Meyers, «ein guter Punkt, um anzufangen, ist: ‹Ich erzähle euch eine Geschichte über einen Eisenbahn-Mann.› Denn andernfalls stehen wir hier alle nur rum und fragen uns, worüber zur Hölle du redest, und treiben Richtung Helikopter in der Hoffnung, die Rotoren schneiden unsere Ohren ab.»

«Ansatz» eines TikTok-Deals

Hat der Union-Pacific-Chef denn wirklich mal in einem Gepäckwagen gearbeitet? Tatsächlich hat jener Jim Vena als Teenager bei der Bahn angefangen und Gleise instandgehalten, bevor er über sich über die Stationen Bremser, Kondukteur, Lokomotiven-Ingenieur, Zugführer und Betriebschef ganz nach oben geackert hat.

«Der Typ hatte die interessanteste Eisenbahn-Karriere, und alles, woran Trump sich erinnert, ist das Wort ‹Gepäckwagen›», stöhnt Meyers. Im Englische tönt der Ausdruck – caboose – noch etwas lautmalerischer. «Wenn ein Wort lustig auszusprechen ist, ist das das Wort, das an Donald Trump haften bleibt.»

Die Late-Night-Show bleibt beim Thema Wirtschaft: Trump will sein «fundiertes Wissen» über TikTok nutzen, um den Verkauf der Video-Plattform mit Präsident Xi-Jinping abzuschliessen, meint Meyers.

Dass in Donald Trumps Team jemand arbeitet, der «TikTok-Jack» heisst, amüsiert Seth Meyers (rechts). YouTube/Late Night with Seth Meyers

Im News-Zusammenschnitt ab Minute 4:08 heisst es, ein «Ansatz eines Deals» mit China erreicht worden. Die Details seien noch unklar, könnten aber bis zu einem bilateralen Gipfel der beiden Präsidenten bis zum 29. September geklärt werden.

Was, wenn Joe Biden sowas gemacht hätte?

«Das Repräsentantenhaus hat vor eineinhalb Jahren ein überparteiliches Gesetz für ein TikTok-Verbot verabschiedet. Aber Trump hat sein Justizministerium im Prinzip angewiesen, das Gesetz zu ignorieren, indem es ablehnt, es umzusetzen – während er versucht, einen anderen Käufer zu finden», mosert Meyer.

Was, wenn Joe Biden sowas gemacht hätte, fragt der 51-Jährige. «Zunächst hätte es den Grossteil seiner Amtszeit gebraucht, um ihm TikTok zu erklären», frotzelt Meyers und imitiert das Gespräch eines Beraters, der Biden TikTok erklären muss:

«Okay Sir, versuchen wir es nochmal: Sie kennen doch Spielfilme? Okay, so sind sie, aber viel kürzer und auf ihrem Handy.» – «Ich unterbreche Sie grad hier: Das funktioniert niemals!»

Meyers ist Biden: «Das funktioniert niemals!» YouTube/Late Night with Seth Meyers

Meyers kommt auf die Frage zurück: «Die Republikaner würden durchdrehen», wenn Biden im Fall TikTok wie Trump verfahren wäre. «Sie haben seine komplette Amtszeit damit verbracht, ihn einen Verbrecherboss zu nennen, ohne einen Beweis vorzulegen.»

«Nein, ich vera**** euch nur»

Im Gegensatz zur Late-Show»-Show, die mit einem Supercut ab Minute 5:07 dem Publikumsgedächtnis auf die Sprünge hilft: Immer wieder ist da bei Trump und Co. die Rede von der «corrupt Biden crime family». «Yeah, die kriminelle Biden-Familie», blökt Meyers: «Was glaubt Ihr, wo Joe Biden das ganze Geld für seine Bahn-Billets und seine Ray-Bans herhat?»

Bidens Luxus: Amtrak-Tickets und Ray-Ban-Sonnebrilen. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Beim Ex-Präsidenten hätten die Republikaner mit Block auf potenzielle finanziellen Interessenskonflikte also genau hingeschaut. «Ich denke, das waren ehrliche Sorgen», sagt Meyers. Es sei ihnen um die «Unverletzlichkeit unserer demokratischen Institutionen» gegangen.

Wenn ein Präsident durch seine Familie in geschäftliche Transaaktionen mit Ausländern verstrickt ist, könnte das jene Institutionen aushöhlen, hätte man sich gedacht: «Wenn ein republikanischer Präsident geschäftliche Beziehungen mit Ausländern hätte, wären sie gleichfalls alarmiert.»

Meyers ruft aus: «Nein, ich vera**** euch nur. Whoa, oh mein Gott, das war nicht einfach.»

Emirate-Scheichs investieren zwei Milliaren in Trump

Es folgt ein News-Bericht über eine Recherche der «New York Times» (NYT): Demnach hat die Herrscher-Familie der Vereinigten Arabischen Emirate nicht weniger als zwei Milliarden Dollar in World Liberty Financial investiert. Die Krypto-Firma ist von den Kindern von Donald Trump und seinem Sondergesandten und Immobilien-Mann Steve Witkoff gegründet worden.

Kurz darauf habe das Weisse Haus den Export von fortschrittlichen KI-Prozessoren in die Emirate genehmigt, schreibt die NYT. «Wer bin ich zu sagen, dass diese beiden Dinge zusammenhängen?»

Quid pro quo? CNN berchtet über die Recherche der «New York Times». YouTube/Late Night with Seth Meyers

Und weiter: «Es ist absolut möglich, dass Donald Trump Senior den Prozessoren-Deal verhandelt hat und Donald Trump Junior den Krypto-Deal, und sie hatten keine Ahnung, bis es Zeit war, die Verträge zu unterschreiben.

Und dann kreuzen sie beiden im gleichen Restaurant auf und sagen gleichzeitig: ‹Don, was machst du denn hier?› ‹Ich schliesse einen Deal mit den Emiraten ab.› ‹Aber ich schliesse doch einen Deal mit den Emiraten ab.› Und dann wenden sich beide gleichzeitig zur Kamera und sagen: ‹Oh Junge, Donald! Du hast es mal wieder geschafft!›»

«Oh Junge, Donald! Du hast es mal wieder geschafft›»: Seth Meyers spielt das doppelte Lottchen. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Der beste Ballsaal der ganzen Welt»

«Das ist offensichtlich lächerlich korrupt», fasst Meyers sein kleines Theaterstück zusammen. Kein Wunder, dass Trump der Frage eines Reporters ausweicht, wie viel er denn seit Amtsantritt verdient habe – zu sehen im Clip ab Minute 8:13. Seine Kinder würden die Geschäfte leiten, sagt Trump.

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

«Die meisten Deals, die ich gemacht habe, wurden zuvor gemacht», heisst es auf dem Rasen des Weissen Hauses weiter. «Und das habe ich mein ganzes Leben getan. Ich habe Gebäude gebaut. So wie ich hier ein Gebäude baue. Sehen Sie das Areal? Das wird der beste Ballsaal der ganzen Welt.»

Und weiter: «Seit 150 Jahren wollen sie einen Ballsaal, und jetzt werden sie endlich einen bekommen, und es wird Sie von den Socken hauen.» «Hör auf, über den sch**** Ballsaal zu reden» ruft Meyers Trump zu. «Niemand kümmert sich einen Sch**** um den Ballsaal. Die Preise schiessen in die Höhe und um uns herum verschwindet unsere Freiheit.»

Trump agiere wie ein« Geck» aus dem Klassiker «gefährliche Liebschaften»: «Glaubst du, die Bauern in Iowa, die für dich gewählt haben, setzen sich hin und sagen: ‹Nun, die Zölle töten mein Geschäft, aber wenigstens hat das Weisse Haus endlich einen Ort, um schicke Bälle abzuhalten.›»

Meyers bringt ab Minute 9:18 auch jenen Clip, in dem Trump einen Reporter aus Australien anblafft, der es wagt, ihn nach seinem Geschäftsgebaren zu fragen. Er werde dem Premier von dem rüden Ton des Journalisten berichten, meckert Trump.

«Was für eine sch**** Petze», ätzt Meyers.