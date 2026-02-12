  1. Privatkunden
Made in Switzerland 900 Meter lang, 240 Höhenmeter – in China steht nun Rekord-Rolltreppe

Adrian Kammer

12.2.2026

Made in Switzerland: Rekord-Rolltreppe in China eröffnet

Made in Switzerland: Rekord-Rolltreppe in China eröffnet

In Wushan im Südwesten Chinas soll die längste urbane Treppenanlage in Betrieb genommen werden. Eine bekannte Luzerner Firma spielte bei der Realisierung eine wichtige Rolle.

12.02.2026

In Wushan im Südwesten Chinas soll die längste urbane Treppenanlage in Betrieb genommen werden. Eine bekannte Luzerner Firma spielte bei der Realisierung eine wichtige Rolle.

Adrian Kammer

12.02.2026, 14:11

12.02.2026, 16:01

In Wushan im Grossraum Chongqing wird die «Shennü»-Treppe eröffnet. Die Anlage gilt als längste urbane Rolltreppen-Verbindung der Welt und verbindet Unter- und Oberstadt. 

Die Anlage ist über 900 Meter lang und überwindet rund 240 Höhenmeter. In der hügeligen Region ersetzt sie für viele Menschen einen steilen Fussweg. 

An der technischen Umsetzung ist auch die Schweizer Firma Schindler beteiligt, die international im Bereich Aufzüge und Rolltreppen tätig ist. Die Eröffnung ist für den 17. Februar 2026 geplant, zum Beginn des chinesischen Neujahrs. 

